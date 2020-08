"Piñera es una rata", dice Roger Waters sobre el presidente de Chile

Roger Waters, uno de los cofundadores de la legendaria banda británica de rock Pink Floyd. EFE/EPA/VICKIE FLORES/Archivo

Santiago de Chile, 16 ago (EFE).- Roger Waters, uno de los cofundadores de la legendaria banda británica de rock Pink Floyd, calificó de "rata" al presidente de Chile, Sebastián Piñera, por su gestión en las protestas del año pasado, unas declaraciones que este domingo generaron una ristra de reacciones en el país.

"Fue una sorpresa que haya sido reelecto, pero no es una sorpresa que los estudiantes y otros estén de vuelta en las calles porque, como dije en mi versión de la canción de Víctor Jara, todas las ratas huelen igual y Piñera es una rata", aseguró el artista.

Entrevistado virtualmente por la diputada comunista Camila Vallejo en su canal de Yotube, Waters dijo que Piñera y "otros políticos" persiguen hacerse "más poderosos y más y más ricos" y que la valentía de los chilenos que salieron a manifestarse a partir de octubre del año pasado es "inmensa" porque "arriesgaron su vida y su vista".

"Donde tú estás, le están disparando en los ojos a los jóvenes en las calles de Santiago, por sacar la voz. Y no aceptarán un no", apuntó el músico.

El pasado 18 de octubre estalló en Chile la ola de protestas más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), manifestaciones que se mantienen suspendidas por la pandemia y que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con saqueos e incendios.

Las imágenes de jóvenes con los ojos sangrando tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en el rostro dieron la vuelta al mundo y provocaron críticas de organismos internacionales como la ONU y Human Rights Watch (HRW), que acusaron a las fuerzas de seguridad de graves violaciones a los derechos humanos.

Según el independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas resultaron con lesiones oculares, de las cuales 2 se quedaron ciegas y 35 sufrieron pérdida total de uno de los ojos.

El exlíder del grupo británico, que fue recibido en 2012 por Piñera, durante su primer mandato, indicó además que el plebiscito sobre una nueva Constitución que se celebrará en Chile el próximo 25 de octubre es "extraordinariamente revolucionario".

"La clase gobernante hará todo lo que pueda para distraer su atención (...) lo que sea para impedir que ustedes traten de ensamblar algo que podríamos llamar democracia", alertó sin embargo Waters.

El referéndum, que tenía que haberse celebrado en abril pero fue aplazado por la pandemia, es una de las principales apuestas políticas para descomprimir la crisis social, pues los manifestantes culpan a la actual Constitución, heredada de la dictadura militar, del origen de las grandes desigualdades socioeconómicas del país.

Las reacciones a la entrevista no se hicieron esperar y este domingo las redes sociales se llenaron de comentarios vitoreando o repudiando al artista.

La diputada María José Hoffmann, ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), dijo que "es penoso que una dirigente chilena permita que un extranjero llegue y ofenda al presidente de la República", mientras que el cantautor chileno Alberto Plaza tildó a ambos de "burgueses que se han enriquecido gracias al capitalismo y la democracia".