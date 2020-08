Perú espera "revisar" cifras de fallecidos por COVID-19 antes del miércoles

Pacientes son atendidos en Arequipa (Perú). EFE/Jorge Esquivel/Archivo

Lima, 15 ago (EFE).- El Gobierno peruano, que anunció el retorno al confinamiento nacional cada domingo ante el avance de la COVID-19, señaló este sábado que espera "revisar" la cifra de fallecidos a causa de la enfermedad hasta antes del miércoles.

"Me he comprometido a que para antes del día miércoles se termine con la revisión de cifras completas de defunciones, con resultados de laboratorios podemos denominar fallecidos confirmados por COVID-19", expresó el viceministro de Salud peruano, Luis Suárez, a la emisora RPP Noticias.

RECUENTO DE VÍCTIMAS

Perú, que hasta el viernes confirmó un total de 516.296 contagios y 25.856 fallecidos a causa de la COVID-19, ha realizado ya dos correcciones de la cifra oficial de fallecidos para añadir alrededor de 8.000 nuevos decesos que no habían sido incluidos en la cifra diaria que publica el Ministerio de Salud peruano.

Pese a la corrección, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registra una cifra mucho mayor, que supera más de 50.000 fallecidos con COVID-19 como causa de muerte.

La autoridad había señalado el viernes a ATV Televisión que existen muchas dificultades para trabajar las cifras debido a que en epidemiología se manejan casos confirmados, casos sospechosos y casos compatibles que no son confirmados, pero tampoco descartados.

RETORNO A CONFINAMIENTO DOMINICAL

Sobre el retorno del confinamiento dominical a nivel nacional, ordenado por el Gobierno, Suárez detalló que la medida responde a una hipótesis de que el aumento de casos de COVID-19 en el país tendría una estrecha relación con la liberación de algunas restricciones, así como el aumento de reuniones sociales y familiares.

"Lo que está sucediendo, y es hipótesis de trabajo que estamos estudiando más a fondo, es que el relajamiento del comportamiento ha inducido a reuniones familiares los días domingo y reuniones familiares que implican personas que no están en el grupo que vivía en ese domicilio", acotó la autoridad en Salud.

Además de la inmovilización nacional los domingos, Perú mantiene una cuarentena focalizada en seis regiones del país, entre las que se cuentan Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y Madre de Dios; y también en 36 provincias de otros 13 departamentos.