O.Próximo.- Un ministro israelí da por sentado que la anexión en Cisjordania se reanudará en los próximos meses

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El ministro de Energía israelí, Yuval Steinitz, ha declarado este domingo que la anexión de territorios en Cisjordania se reanudará tarde o temprano a pesar de la paralización impuesta tras la firma del acuerdo de normalización de relaciones firmada con Emiratos Árabes Unidos.



"La anexión puede retrasarse unos meses, pero sucederá. Estoy convencido de que sucederá", ha declarado Steinitz durante una entrevista al diario 'Yedioth Aharonoth'.



En virtud de este acuerdo, el Gobierno de Israel había accedido a no anexionar las zonas de Cisjordania que tenía previsto declarar bajo su soberanía.



La decisión, sin embargo, enfureció a varios comités de colonos palestinos, que denunciaron haber sido engañados por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien había manifestado su intención de imponer esta anexión aprovechando las ventajas que le concedía el plan de paz unilateral firmado con Estados Unidos.



El plan ha sido repudiado por la parte palestina, que no participó en las conversaciones.



De hecho, el primer ministro ya destacó nada más firmar el acuerdo que el pacto "no supone cambios" a sus planes para anexionar zonas de Cisjordania, algo que "se llevará a cabo con total coordinación con Estados Unidos".



"Nunca renunciaré a nuestros derechos en nuestra tierra", dijo en su momento, al tiempo que enfatizó o su compromiso con la anexión, antes de desvelar que Trump pidió una suspensión temporal de los planes, lo que implica que no serán totalmente cancelados.