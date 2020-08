Omar Montes se erige como adalid de las medidas anti-coronavirus

01/01/1970 Omar Montes con mascarilla negra se erige como adalid de las medidas anti-coronavirus SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 16 (CHANCE)



Omar Montes ha vuelto a sorprendernos. Además de revolucionar a la población del Puerto de Santa María que acudió en masa a ver el concierto que ofreció el pasado sábado 15 de agosto, el cantante ha mostrado su versión más responsable erigiéndose como adalid de las medidas anti- coronavirus.



En medio de un gran gentío que lo jaleaban y alaban su actuación con fragorosos y estrepitosos alaridos, el de Pan Bendito y ex de Chabelita, ofreció un 'speech' desde su coche, en el que iba acompañado por el resto de su banda, entre ellos su compañero Salcedo Leyry. Con la mascarilla medio bajada para que sus fans pudieran entenderle, Omar predicó: "No me puedo saltar el protocolo que ya sabéis como está la cosa. Lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Ya sabéis poneros todo el mundo la mascarilla". Un sabio consejo que finalizó con una de sus míticas frases "os camelo" y una promesa "cuando se pase todo esto vengo otra vez y me hago fotos con todo el mundo. ¡Hasta luego!". Tras esto, Omar abandonó el recinto escoltado por una ristra de coches como si de una alta autoridad se tratase.



Un gesto con el que cantante zanja todas la críticas que ha recibido últimamente al saltarse los protocolos y medidas de seguridad impuestas para la prevención del contagio del coronavirus. Ahora ya nadie le podrá decir que salta dichas medidas sino que además aconseja su cumplimiento.