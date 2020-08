Mujeres y policías chocan en Ciudad de México en una marcha contra el machismo

Mujeres y activistas colocan hoy una cadena de rostros de presuntos agresores sexuales, durante una manifestación de colectivos feministas en Ciudad de México (México). EFE/José Pazos

México, 16 ago (EFE).- Mujeres chocaron este domingo con policías de Ciudad de México en una marcha contra la violencia machista un año después del inicio del movimiento #NoNosCuidanNosViolan, en el que ciudadanas denunciaron abusos sexuales de los agentes capitalinos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México desplegó 1.870 oficiales para contener el contingente e, incluso, cientos de ellos encapsularon a unas 10 mujeres que iniciaron la marcha en el Ángel de la Independencia, el monumento más importante de Paseo de la Reforma, la principal avenida de la capital.

Manifestantes encapuchadas vinculadas al movimiento anarquista se sumaron a la marcha en la Glorieta de la Palma, donde lanzaron petardos que, hasta ahora, han dejado al menos una policía herida.

"Y tiemblen, y tiemblen los machistas, América Latina será toda feminista" y "me cuidan mis amigas, no la Policía" han sido las consignas con las que las mujeres han avanzado por Reforma y la Glorieta de los Insurgentes.

La manifestación de este domingo conmemora la del 16 de agosto de 2019, cuando dañaron estaciones de transporte público, destrozaron negocios y vandalizaron monumentos históricos, como el Ángel de la Independencia.

En esa ocasión, las mujeres protestaron tras reportarse tres casos de violaciones de mujeres, una de ellas menor de edad, por parte de policías de Ciudad de México.

La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, levantó críticas en ese entonces por tachar de "provocación" la manifestación.

Tras la controversia, el Gobierno de Ciudad de México publicó un protocolo en la Gaceta Oficial que regula el uso de la fuerza pública en las protestas, por lo que los policías no pueden portar armas letales y deben garantizar la libertad de expresión.

"Estamos de acuerdo con la manifestación en la ciudad, aquí es una ciudad libre, la libre manifestación es muy importante, pero siempre bajo una modalidad conforme nosotros siempre decimos, nosotros venimos del movimiento social y siempre fueron manifestaciones pacíficas", declaró la mandataria previo a la marcha.

La violencia machista es uno de los principales reclamos de las mujeres mexicanas.

De las 46,5 millones de mexicanas de 15 años y más, el 66,1 % (30,7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la primera mitad de 2020 se reportaron 489 feminicidios, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), mientras en 2019 los asesinatos de mujeres por razón de género fueron 1.012.

Pero las manifestantes también han criticado la impunidad, pues la marcha también ha servido para exigir justicia por el feminicidio de María de Jesús Jaimes, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) asesinada en 2016.

Las propias autoridades prevén que la protesta termine en el Zócalo, frente al Palacio Nacional.