Maguire: "El mejor equipo perdió". EFE/EPA/Ina Fassbender

Redacción deportes, 16 ago (EFE).- Harry Maguire, jugador del Manchester United, afirmó, después de perder ante el Sevilla 2-1 la semifinal de la Liga Europa de fútbol, que "el mejor equipo" de los dos que estaban sobre el terreno de juego "perdió".

"Es difícil. Creamos numerosas oportunidades y el mejor equipo perdió. Nos castigaron por perder oportunidades y ellos, para ser honestos, no crearon muchas", dijo en declaraciones a BT Sport.

El central del conjunto inglés afirmó que su equipo se esforzó "mucho" y que mereció la victoria y pasar a la final. Además, resaltó que, por tercera vez esta temporada, su equipo fue eliminado en semifinales tras caer frente al Chelsea en la Copa de Inglaterra y contra el Manchester City en la Copa de la Liga.

"Tenemos un buen grupo y perder no es aceptable. Llegar a las semifinales no es aceptable, tenemos que dar el siguiente paso. La mejoría de este año ha sido enorme. Hoy jugamos contra un buen equipo", comentó.

"Si damos otro paso de gigante la próxima temporada, mejoraremos de nuevo. Esta noche nos hemos presentado y el mejor equipo ha perdido. Tal vez la inexperiencia nos costó el partido", concluyó.