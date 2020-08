Lukashenko llama a sus partidarios a defender la independencia de Bielorrusia (AFP)

El presidente de Bielorrusia, Alexandre Lukashenko, que enfrenta la mayor ola de protestas desde que llegó al poder en 1994, llamó el domingo a defender la independencia del país, ante una multitud de partidarios en Minsk.

"Queridos amigos, los he llamado aquí no para que me defiendan, sino porque, por primera vez en un cuarto de siglo, ustedes pueden defender la independencia de su país", manifestó, en medio de ovaciones en la Plaza de la Independencia, donde se reúnen al menos 1.000 personas, según un periodista de la AFP.

