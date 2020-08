Los Raptors se ganan el derecho de favoritos junto a los Bucks

El jugador de los Bucks de Milwaukee Pat Connaughton (d) anota ante su rival de los Raptors de TorontoPascal Siakam, el 10 de agosto de 2020. EFE/Erik S. Lesser

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 16 ago (EFE).- Los Raptors de Toronto inician la defensa del título de campeones de la Conferencia Este y de la NBA con todo el reconocimiento de ser favoritos a revalidarlos, tras la reconstrucción exitosa que han logrado tras la salida del alero estrella Kawhi Leonard.

Lo demostraron durante toda la temporada regular, a pesar de las lesiones de jugadores importantes, y lo confirmaron en la burbuja de Orlando, donde han tenido marca de 7-1, la mejor de la Conferencia Este y la segunda entre los 22 equipos que compitieron los últimos ocho partidos, solo superados por los eliminados, Suns de Phoenix, que acabaron invictos (8-0).

La combinación de la juventud y talento que aportan el ala-pívot camerunés Pascal Siakam, el base Fred VanVleet, cada día más decisivo, junto con la experiencia del pívot español Marc Gasol, el base Kyle Lowry, y el ala-pívot congoleño de pasaporte español Serge Ibaka, han convertido a los Raptors en un equipo muy difícil de vencer, con un banquillo, que siempre produce y donde la nueva revelación es el ala-pívot canadiense Chris Bouchier.

De ahí, que lleguen a la primera ronda como los grandes favoritos a ganar, sin mayores dificultades, como segundos mejor clasificados, a los diezmados, pero inspirados Nets de Brooklyn, que son otro de los equipos revelación en la burbuja tras conseguir marca ganadora de 5-3, a pesar de tener la baja de cuatro de los cinco titulares y el mejor sexto hombre.

Aunque los Nets volverán a luchar al máximo, mañana, lunes, enfrente tendrán a un equipo dominante, seguro y que ha asimilado con su buen juego en el campo, que es el verdadero campeón de la NBA.

Objetivo que querrán también conseguir los Bucks de Milwaukee después de haber tenido la mejor marca de la temporada regular (56-17), a pesar que en la burbuja su actuación no ha sido buena, con cinco derrotas y ver a su jugador estrella y franquicia, el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, que no daba tampoco la mejor imagen al ser expulsado por propinar un cabezazo intencionado a un rival.

Pero los Bucks, con Antetokounmpo de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga la pasada temporada y candidato de nuevo en la presente a revalidar el premio, si se lo permiten el alero LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, y el escolta James Harden, de los Rockets de Houston, los tres finalistas, se han ganado el derecho ser el equipo a derrotar en la Conferencia Este.

De momento, no se espera que en la primera ronda tengan mayor problema a la hora de superar el enfrentamiento con los devaluados Magic de Orlando, que no ha hecho buen baloncesto en los ocho partidos finales de la temporada regular, al perder el séptimo puesto en favor de los Nets, tras acabar con marca perdedora de 3-5.

Además de sufrir las bajas importantes, por lesión, del ala-pívot Aaron Gordon y del joven Jonathan Isaac, de 22 años, que había llegado a la burbuja recuperado de una lesión de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y con apenas tres partidos disputados, ante los Kings de Sacramento, se volvió a lesionar de la misma rodilla y será baja indefinida tras haber tenido que pasar de nuevo por el quirófano.

Más complicada será la eliminatoria que afrontarán los revaluados Celtics de Boston cuando, como terceros clasificados en el Este, mañana lunes, se enfrenten a los Sixers de Filadelfia, sextos, que llegan con la importante baja del base australiano Ben Simmons, lesionado, y baja indefinida.

Los Celtics, plenos de confianza y seguridad en los jóvenes valores, y la tranquilidad de la continuidad del entrenador Brad Stevens, le dieron una extensión de contrato, han visto como el alero estrella Jayson Tatum a sus 22 años comienza a ser decisivo, al igual que el escolta Jaylen Brown, la nueva versión de Kawhi Leonard, que puede hacer todo bien en el campo.

Los Sixers tendrán que depender de nuevo del pívot camerunés Joel Embiid, quien tampoco llega a los playoffs en plenitud de forma, debido a las lesiones que arrastra.

Pero será la gran esperanza del equipo de Filadelfia junto con el ala-pívot Tobias Harris y el pívot dominicano, el veterano Al Horford, extitular de los Celtics, que parece que ha recuperado su mejor forma y nada mejor que demostrarlo ante sus excompañeros.

El base brasileño Raúl Neto, como reserva, puede tener minutos importantes con los Sixers ante la baja de Simmons.

La cuarta y última eliminatoria, en el Este, la van a protagonizar los Pacers de Indiana, el equipo revelación en la burbuja de Orlando, con marca ganadora de 6-2, que se van a enfrentar a los Heat de Miami, quintos, que volvieron a mostrar su ya tradicional inconsistencia, sin que todavía el escolta Jimmy Butler les haya dado el liderazgo que el equipo necesita desde que se fue Dwyane Wade.

El duelo tendrá el gran aliciente de ver al desconocido alero TJ Warren (31 puntos de promedio) convertido en la gran figura de la burbuja con los Pacers al conseguir estar entre los tres mejores encestadores, solo superado por su excompañero de equipo, el escolta Devin Booker, de los Suns de Phoenix, y el base Damian Lillard de los Trail Blazers.

Sin la presencia del ala-pívot lituano Domantas Sabonis, lesionado, con los Pacers, la aportación encestadora de Warren será decisiva en el duelo ante los Heat, que si Butler está inspirado, también tendrán opciones a pasar a las semifinales.