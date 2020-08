Líbano.- Investigaciones iniciales de la explosión de Beirut descartan un ataque aéreo al almacén de nitrato de amonio

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Las investigaciones preliminares de la gran explosión de la semana pasada en Beirut apuntan a una "grave negligencia" en la supervisión del almacén de nitrato de amonio cuya detonación arrasó el puerto y buena parte de la capital libanesa, pero descartan indicios de un ataque con cohetes u otro tipo de bombardeo, según han indicado este domingo fuentes próximas a las pesquisas a la Lebanese Broadcasting Corporation (LBCI).



Las investigaciones todavía no han concretado si la explosión fue intencionada o no, pero ya van apuntando una negligencia grave en el almacén de 2.700 toneladas de nitrato de amonio, 24 toneladas de fuegos artificiales, queroseno, metileno y nitrógeno.



Las fuentes han explicado a LBCI que el nitrato de amonio por sí solo no presenta tales riesgos, y que fue la combinación con otros productos químicos a su alrededor lo que provocó el desastre.



Las investigaciones también mostraron que tres personas hicieron algunos trabajos de soldadura en el almacén y se fueron después de las 17.00 horas, aproximadamente una hora antes de las explosiones, según la información de la cadena, citada a su vez por Xinhua.



El fiscal general de Líbano, el juez Ghasan El Joury, arrestó a principios de este mes a tres altos funcionarios en el puerto de Beirut por no eliminar el nitrato de amonio y no llevar a cabo el almacenamiento adecuado de los productos químicos.



Los funcionarios arrestados fueron el director general de Aduanas, Badri Daher, el ex director de Aduanas Chafic Merhi y el director general del puerto de Beirut, Hasán Koraytem.



La detonación en el puerto de Beirut causó la muerte a más de 177 personas y heridas a otras 6.000. La Gobernación de Beirut calculó las pérdidas por daños materiales y negocios en más de 10.000 millones de dólares.