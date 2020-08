Líbano.- El partido del presidente libanés ve difícil un acuerdo para un nuevo Gobierno en dos semanas

Aoun apuesta por un gobierno de unidad mientras gana fuerza el retorno de Hariri como primer ministro a pesar de su dimisión en noviembre



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El partido libanés del Movimiento Patriótico Libre (FPM) del presidente del país, Michel Aoun, anticipa que las consultas parlamentarias para la elección de un primer ministro y un nuevo gobierno se retrasarán por la falta de consenso durante las negociaciones iniciales.



Además, y de nuevo según las fuentes del FMP, existen ahora mismo tres candidatos sobre la mesa: el retorno del exjefe del Gobierno Saad Hariri, el magistrado del Tribunal Penal Internacional (TPI) y exembajador libanés ante la ONU Nawaf Salam y el exministro de Justicia Jaled Qabani.



Hariri vuelve a partir como favorito al cargo, según el medio, dado el "claro apoyo que Estados Unidos y Francia han exhibido hacia su figura".



El ex primer ministro entregó en noviembre del año pasado la dimisión de su Gobierno al presidente Aoun en respuesta a las fuertes protestas que ha sufrido el país árabe precisamente por la crisis económica y la corrupción.



Sin embargo, la negociación se antoja lenta porque los contactos llevados a cabo durante las últimas 48 horas no han dado lugar a ningún resultado o acuerdo sobre el próximo primer ministro", según estas fuentes al periódico 'Asharq al Awsat' en una información recogida por el portal de noticias libanés Naharnet.



"Será difícil llegar a un acuerdo en las próximas dos semanas", han añadido, antes de indicar que el presidente libanés se ha mostrado claramente a favor de la formación de un gobierno de unidad nacional para satisfacer las demandas de la población.



Los libaneses están hastiados por la larga crisis económica del país, agravada por el coronavirus y enfurecida por la gran explosión de la semana pasada en la capital, Beirut, que consideran una consecuencia de la negligencia de las autoridades y desembocó en la disolución del Gobierno.



"Sería mejor formar un gobierno de líderes, porque él (Aoun) quiere que todos participen en los esfuerzos de reforma y la lucha contra la corrupción, a menos que un determinado grupo decida no participar, optando en cambio por aislarse", según estas fuentes.