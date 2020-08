Israel reinicia hoy vuelos con Grecia, Bulgaria y Croacia

EFE/EPA/ABIR SULTAN/Archivo

Jerusalén, 16 ago (EFE).- Israel reinicia a partir de hoy vuelos con tres países que son habituales destinos vacacionales de su población: Grecia, Bulgaria y Croacia, aunque aún con limitaciones por el coronavirus.

Los vuelos directos con Grecia comenzarán tras estar prácticamente parados desde el pasado marzo, informó la emisora de radio pública Kan, tras un acuerdo alcanzado la semana pasada entre los ministros de exteriores israelí y griego, Gabi Ashkenazi y Nikos Dendiasen, durante la visita relámpago que este último hizo a Jerusalén.

Aunque Atenas permitirá la llegada de turistas israelíes, el número de estos que podrá viajar estará limitado a 600 por semana. Los pasajeros tendrán que mostrar una prueba negativa de coronavirus antes de volar y se les realizará otra al aterrizar. Estarán en cuarentena hasta que estén listos los resultados (se calcula que un máximo de dos días).

No podrán circular libremente por el país, sino que solo podrán moverse por dos islas, Creta y Corfú, además de las dos grandes ciudades, Atenas y Tesalónica.

Según el acuerdo alcanzado, estos turistas no serán sometidos a aislamiento a su regreso a Israel, y el país tampoco recibirá por el momento turismo griego. Israel tiene cerradas las frontera al turismo al menos hasta el próximo uno de septiembre, aunque en el último mes ha aprobado la llegada de estudiantes extranjeros matriculados en universidades, yeshivás (escuelas talmúdicas) y otras instituciones religiosas.

Grecia, con 10,7 millones de habitantes y 227 muertos por el virus, en uno de los países europeos menos afectados por la pandemia y tiene actualmente unos 250 contagios diarios, frente a los alrededor de 1.500 que tiene Israel, con una población de unos nueve millones y un total de 674 fallecidos desde marzo.

Israel revisará hoy de nuevo las restricciones para controlar la segunda ola de contagios de coronavirus, que no acaba de ceder y mantiene al país desde hace mes y medio con más de un millar de contagios diarios. Entre otras medidas, se valorará limitar a 20 el aforo en lugares cerrados y a 30 las reuniones al aire libre.