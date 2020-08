Israel.- Detenidas once personas durante una protesta frente a la residencia de Netanyahu en Jerusalén

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La Policía israelí ha detenido este domingo a primera hora a once personas que se encontraban manifestándose en una zona restringida de la residencia del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén.



El portavoz de las fuerzas de seguridad Micky Rosenfeld ha explicado que este tipo de protestas se producen de forma semanal frente a la casa del mandatario. Según el diario 'The Times of Israel', los manifestantes exigen la dimisión de Netanyahu debido a los casos de corrupción abiertos en su contra.



Además, piden una mejor gestión de la crisis provocada por el coronavirus ante el temor a que la situación económica empeore. Así, cientos de personas que se han visto afectadas por las nuevas restricciones impuestas a causa de un rebrote en Israel se han unido a los manifestantes.



Las autoridades estiman que cerca de 10.000 personas han salido a la calle este domingo en Jerusalén, si bien decenas se han manifestado a su vez frente a la villa de Netanyahu al norte de la ciudad de Tel Aviv. Además, también se han registrado protestas en algunos puentes y carreteras del país.



"Cualquiera que esté aquí está participando en una marcha ilegal. No se permitirán aglomeraciones. Quienes cometan un delito de orden público serán arrestados", ha expresado un agente.



Los manifestantes, por su parte, han acudido con banderas de Israel y han asegurado que "no se rendirán hasta que Bibi (Netanyahu) dimita". Las protestas se han producido a pesar del acuerdo alcanzado entre Israel y Emiratos Árabes Unidos para la normalización de sus relaciones, un pacto considerado por muchos como un éxito político de Netanyahu.