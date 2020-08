Irán.- La UE e Irán recuerdan a EEUU que no puede imponer sanciones a Teherán basadas en el acuerdo nuclear

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea e Irán han recordado al presidente estadounidense, Donald Trump, que no puede imponer sanciones a Teherán usando los mecanismos del acuerdo nuclear, como pretende el mandatario precisamente porque Estados Unidos abandonó el pacto en 2018.



Trump mencionó este sábado la posibilidad de imponer sanciones a Irán a través de una cláusula del acuerdo nuclear de 2015 por la que los países firmantes gozaban de la potestad de amonestar a Irán si percibía que incumplía sus obligaciones con el acuerdo. "Vamos a recurrir (a la cláusula del) 'snapback'. Ya veréis)", declaró el presidente, quien contempló esta opción después de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara el viernes prorrogar el embargo de armas que actualmente pesa sobre Irán.



De un tiempo a esta parte, Irán se ha ido desvinculando de sus compromisos tras acusar a la UE de falta de apoyo frente a la reanudación de las sanciones norteamericanas que comenzó cuando Trump decidió retirarse del acuerdo. Sin embargo, la UE entiende que la retirada de Washington le incapacita para emitir nuevas opiniones al respecto a pesar de ser uno de los firmantes originales.



Así, el máximo responsable diplomático del bloque europeo, Josep Borrell, ha explicado este domingo la imposibilidad de que Washington solicite a los países firmantes que impongan sanciones adicionales a la república islámica de acuerdo con los principios del tratado.



"Dado que Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo en mayo de 2018 y que, desde entonces, no ha participado en ninguna estructura o actividad del mismo, no puede considerarse que este país sea un participante", ha indicado una portavoz de Borrell en comentarios recogidos por DPA.



"Por lo tanto, consideramos que Estados Unidos no está en posición de recurrir a mecanismos reservados para los integrantes del acuerdo", ha zanjado.



De igual modo se ha pronunciado el ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif. "Los americanos se fueron en mayo de 2018, y saben perfectamente que su petición es ilegal y, por lo tanto, absolutamente inaceptable", ha señalado en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias iraní IRNA.