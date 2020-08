García se reivindica y Cabrera y Niemann tienen su peor registro

El golfista español Sergio García. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Greensboro (Carolina del Norte, EE.UU.), 16 ago (EFE).- El golfista español Sergio García completó este domingo la cuarta y última ronda del torneo Wyndham Championship del PGA Tour con un recorrido que le dejó tarjeta firmada de 67 golpes (-3) el mismo que tuvo en la primera ronda.

García sumó 276 golpes (-4) que lo dejaron en el puesto 66 de la clasificación provisional, tras haber subido nueve lugares con la actuación del domingo.

El español de 40 años no comenzó bien el recorrido en el Sedgefield Country Club al hacer un bogey en el segundo hoyo.

Pero luego encontró su mejor toque con los golpes de putt en el green y también en los de larga distancia desde el tee para hacer cuatro birdies el resto del recorrido.

Su compatriota Rafael Cabrera vivió la experiencia opuesta al no mantener la consistencia con sus golpes desde el green y eso le costó que entregase la peor tarjeta que tuvo en los cuatro días del torneo con un registro de 71 (+1).

Cabrera sumó 272 (-8) y perdió 14 puestos para ocupar de manera provisional el 37.

Mientras que el chileno Joaquín Niemann, de 21 años, que había estado seguro los dos días anteriores con tarjetas de 66 (-4) y 65 (-5), los dos días anteriores, al igual que Cabrera no encontró el mejor toque en los golpes de putt dentro del green y eso le costó necesitar 72 golpes (+2) para completar el recorrido.

Niemann, que bajó 19 puestos, sumó 273 (-7) y ocupó provisionalmente el puesto 42.

Tampoco le fue bien el golfista colombiano Sebastián Muñoz, que comenzó las dos primeras rondas del torneo con tarjetas de 67 golpes (-3), pero el sábado ya se hundió con 73 golpes (+3) y el domingo acabó con un registro de 74 (+4).

Muñoz, de 27 años, acabó con 281 golpes (+1) y ocupa de forma provisional el puesto 77.