Fútbol/Segunda.- Crónica del Almería - Girona, 1-2

16/08/2020 Almería - Girona DEPORTES LALIGA



Samu Saiz y Stuani llevan al Girona a la final del 'playoff'



Los de Francisco ganan (1-2) en Almería



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Girona se ganó un puesto en la final del 'playoff' de LaLiga SmartBank por el ascenso a Primera División, después de vencer (1-2) este domingo en el Estadio Juegos Mediterráneos a un Almería que fue un quiero y no puedo también en casa.



Después del 1-0 en Montilivi, el Girona volvió a ser mejor. Los de Francisco, que esperan rival entre Zaragoza y Elche para regresar a LaLiga Santander la próxima temporada, marcaron pronto por medio de Samu Saiz y vivieron cómodos un duelo a vida o muerte.



Y es que el Almería no tuvo argumentos para encontrar la meta rival, con un cuadro gerundense bien protegido, apostando por la contra con un claro resultado a favor. Además, el conjunto local no estuvo fino en defensa, ni contundente, permitiendo mucha segunda jugada, como la del 0-1 a los cuatro minutos.



Rondaba más el segundo que la reacción de los andaluces, pero en una jugada buena entre Darwin Núñez y Lazo llegó el 1-1 del segundo. Reaccionó el Almería y se calentó el partido, pero en el segundo acto solo existió el Girona. Borja García hizo tridente con Samu y Stuani, mientras que los locales no tuvieron ataque.



A pesar de necesitar dos goles, el Almería no tuvo capacidad ni convicción, y el mejor artillero de Segunda, Stuani, se encargó de sentenciar a cinco minutos del final. El Girona fue valiente para ser mejor a domicilio y acercar el ascenso a costa de un Almería que despide una temporada con demasiado cambio de entrenador y muchas jornadas entre los dos primeros.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: UD ALMERÍA, 1 - GIRONA FC, 2. (1-1, al descanso.



--ALINEACIONES.



UD ALMERÍA: Sivera; Balliu, Costas (Daniel Albiar, min.90+), Maras, Martos (Barbero, min.85); Vada (Appiah, min.65), César de la Hoz; Corpas (Enzo Zidane, min.90+), Muñoz (Fran Villalba, min.65), Lazo; y Darwin Núñez.



GIRONA FC: Riesgo; Ramalho, Juanpe, I. Miquel, Mojica (Valery, min.71); Granell, Gumbau (Diamanka, min.72); Jairo (Maffeo, min.66), Borja García, Samu Saiz (Gallar, min.90+); y Stuani (Zeballos, min.90+).



--GOLES.



0 - 1, min.4, Samu Saiz.



1 - 1, min.26, Lazo.



1 - 2, min.84, Stuani.



--ÁRBITRO: Arcediano Monescillo (C. Castilla La Mancha). Amonestó a Valentín Vada (min.33) por parte del Almería. Y a Samu Saiz (min.27), Borja García (min.33), Jairo (min.40), Gumbau (min.43) y Miquel (min.58) en el Girona.



--ESTADIO: Juegos Mediterráneos.