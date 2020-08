Fútbol/Liga Europa.- Crónica del Sevilla - Manchester United, 2-1

El Sevilla ejerce de grande en Europa



Los de Lopetegui remontan (2-1) al United en semifinales para buscar su sexto trofeo



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Sevilla venció (2-1) al Manchester United este domingo para alcanzar la final de la Liga Europa, que jugará el próximo viernes ante el Inter de Milán o el Shakhtar Donetsk en el Stadion Khöln (Colonia, Alemania), donde escribieron un nuevo capítulo de grandeza sevillista por el Viejo Continente.



Los de Julen Lopetegui remontaron el tanto inicial de Bruno Fernandes, a los nueve minutos, con los de Suso y De Jong, ya en el 78' y después de que Bono hiciera cuatro paradas para el recuerdo. Así, el Sevilla, cinco veces campeón del torneo, el más laureado, alcanzó una sexta final a costa de un gigante como el United.



El Sevilla vivió la semifinal exigido al máximo, al límite en su esfuerzo para igualar la apuesta del United. En su presión y paso al frente, el equipo inglés impidió el dominio español y, en el intercambio de llegadas, parecía tener las de ganar el cuadro de Mánchester, que tardó poco en mostrar su estado de gracia.



Martial, uno de los mayores exponentes de ese momento dulce, sirvió de tacón a Rashford y, pese a la parada de Bono, el colegiado pitó penalti por una entrada de Diego Carlos al delantero. Bruno Fernandes puso por delante (0-1) a los 'red devils' y a los sevillistas les costó llegar a la portería de De Gea.



Ocampos ganó la línea de fondo y probó al meta español, pero le costaba y mucho a los de Lopetegui contener a un equipo muy potente, con muchos jugadores sumándose al ataque y con Bruno Fernandes muy libre. El portugués, acoplado perfectamente al equipo que llegó en enero, repartió juego en un partido sin dominador.



Pese al gusto por el control, el Sevilla también supo pegar en el toma y daca, y lo haría con sus laterales. Reguilón ganó su banda izquierda y encontró con calidad a Suso en el segundo palo, con un pase raso que no desaprovechó el delantero. Golpeó con poco el Sevilla, como grande de la competición, pero le tocó sufrir mucho.



BONO Y DE JONG, HÉROES DE LA SEXTA FINAL



Tras el descanso, el United asedió la meta española y Bono firmó cuatro intervenciones heroicas para mantener con vida a los suyos. El Sevilla quiso salir jugando con pérdidas y la presión generó claras ocasiones de Martial y Greenwood, que sacó el meta andaluz con paradas de tipo balonmano. Lopetegui cambió su delantera, quitando a Ocampos y En-Nesyri para meter a Munir y De Jong.



Lo que necesitaba el Sevilla era oxígeno y lo comenzó a ganar con la posesión de balón. El dominio no le dio llegadas pero sí bajó la euforia de los de Solskjaer y gastó también las baterías inglesas. Entonces, en otro destello de campeón y por la banda de Navas, el capitán andaluz se la puso a De Jong para que hiciera el 2-1 sin marca entre los dos centrales de un United contra las cuerdas.



Entre la discusión por el gol y el golpe anímico, los 'red devils' no volvieron al partido y el Sevilla ya tenía en su mirilla la sexta final de la competición, que jugará el próximo viernes de nuevo en Colonia. Los ingleses se consuelan con su tercer puesto en Premier para regresar a la Champions y el mejor proyecto de los últimos años aunque sin un trofeo para celebrarlo.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA, 2 - MANCHESTER UNITED, 1. (1-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



SEVILLA: Bounou; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán (Gudelj, min.87); Suso (Franco Vázquez, min.75), En-Nesyri (De Jong, min.56), Ocampos (Munir, min.56).



MANCHESTER UNITED: De Gea; Wan-Bissaka (James, min.87), Lindelof, Maguire, Williams (Fosu-Mensah, min.87); Pogba, Fred, Greenwood (Ighalo, min.90), Bruno Fernandes, Rashford (Mata, min.87) y Martial.



--GOLES:



0 - 1, min.9, Bruno Fernandes (penalti).



1 - 1, min.26, Suso.



2 - 1, min.78, De Jong.



--ÁRBITRO: Felix Brych (ALE). Amonestó a Diego Carlos (min.21) y Munir (min.86) por parte del Sevilla. Y a Brandon Williams (min.17), Rashford (min.67) y Maguire (min.87) en el United.



--ESTADIO: Stadion Khöln.