Fútbol.- El médico del Fuenlabrada defiende que la decisión de viajar a A Coruña cumplía con los protocolos

Critica la "sesgada" utilización de sus declaraciones por parte del instructor para pedir el descenso del club



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El jefe de los servicios médicos del CF Fuenlabrada, el doctor Juan M. Blanco Navarro, salió al paso del comunicado del Juez Instructor que trata el expediente abierto al club madrileño para defender que "la decisión de viajar" a A Coruña para jugar el último partido de LaLiga SmartBank "sí cumplía con los protocolos".



"Tras la polémica generada en algunos medios de comunicación por la providencia sesgada del juez instructor y, en concreto, por las declaraciones de nuestro Doctor D. Juan Manuel Blanco, nuestro médico ha querido que demos difusión a una nota aclaratoria", anunció el cuadro madrileño en su cuenta de Twitter.



En ella hacen pública una carta de su médico, después de que el día anterior resonara parte del comunicado del instructor de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En una transcripción de parte de su declaración, el médico llegaba a responder con un "sí" a la pregunta de si desaconsejó el viaje por el posible brote de coronavirus en la plantilla que terminó suspendiendo el partido. El instructor propuso como sanción el descenso administrativo.



El doctor Blanco lamenta en primer lugar que el instructor no refleje "la totalidad" de sus declaraciones. "La decisión de viajar el lunes por la mañana sí cumplía con los protocolos establecidos por LaLiga y por el Ministerio de Sanidad, siendo que todos los que viajaban eran negativos en COVI19 confirmados por tres test, no habían tenido contacto con los posibles positivos, ni había trazabilidad epidemiológica de brote detectado", dice.



"Asimismo, se comprobó junto a LaLiga y el laboratorio que esta decisión cumplía con los protocolos sanitarios, por lo cual se aceptó la misma ya que las funciones del servicio médico del club no pueden ir más allá de las normas gubernamentales y los protocolos aceptados por las autoridades, los cuales se cumplieron siempre", añade.



"Es lógico que inicialmente se valorasen todas las opciones, incluido el aislamiento total de todos los miembros del club, pero la decisión tomada por LaLiga se ajustaba al milímetro a los protocolos aplicables por lo que fue aceptada. Por último debo aclarar que tomaré medidas legales por la utilización claramente sesgada y tendenciosa de parte de mi declaraciones, la cual además se tomó negándome la asistencia de mi abogado", termina.