El Villarreal aprovecha su red de ex jugadores y embajadores para fichar

Vila-real (Castellón), 16 ago (EFE).- El Villarreal ha aprovechado el crédito de su red de ex jugadores y embajadores para concretar algunas de sus contrataciones, tal y como se ha demostrado con la llegada de Francis Coquelin y Dani Parejo, incorporados al club esta semana.

En su acto de presentación, Coquelin reconoció que había contactado con Robert Pires y Santi Cazorla, amigos suyos y compañeros en el fútbol inglés, para buscar consejo a la hora de decidirse a fichar, al igual que hizo Dani Parejo.

El nuevo centrocampista del Villarreal explicó, por su parte, que había hablado con el propio Cazorla y que también lo había hecho con el actual jugador del Granada, Roberto Soldado, con el que había compartido estancia en el Valencia.

Esta dinámica no ha sido nueva en el club que preside Fernando Roig, que a través de esta vía ha conseguido fichar a lo largo de los últimos años a algunos futbolistas de alto nivel que, de otra forma, no habría podido conseguir y que logró gracias a que sus ex jugadores han transmitido una imagen del club sólido, serio y competitivo.

Este tipo de cartas de presentación ha permitido al Villarreal desde su llegada hace dos décadas a la máxima categoría del fútbol español contar con jugadores que no parecía fácil que pudieran vestir la camiseta del equipo de La Plana, al tener ofertas de clubes con mayor peso histórico e incluso económico.

Nombres como los de los argentinos Diego Cagna, Martín Palermo y Rodolfo Arruabarrena, Guillermo Amor, el danés Jon Dahl Tomasson, el francés Robert Pires, el turco Nihat Kavheci o el italiano Alessio Tachinardi, entre otros, son una muestra de la capacidad de seducción del equipo de La Plana.

En sus primeros años en la élite, esta tarea estaba encabezada por José Manuel Llaneza, director gerente del club, quien ha recordado que entonces era necesario explicar y vender el proyecto de la entidad porque el Villarreal no era un club conocido.

“El cambio se produjo cuando llegamos a las semifinales de la Liga de Campeones en 2006. A partir de entonces, nuestra forma de hacer las cosas ya fue conocida mundialmente, lo que facilitaba el trabajo a la hora de sentarse a negociar con grandes jugadores”, indicó.

Esta dinámica se ha visto reforzado por las opiniones de ex jugadores que han pasado por el club y que están dispuestos a precisar las referencias que necesita el futbolista por el que el Villarreal se ha interesado.

El club cuenta con una serie de ex jugadores de nivel que se erigen como sus mejores embajadores y que informan a los futbolistas ante sus dudas.

Arrubarrena, Gonzalo Rodríguez, Diego Forlán, Juan Pablo Sorín o Diego Cagna han desarrollado esta función en el fútbol sudamericano, especialmente en el argentino, ya que el Villarreal mantiene contactos con todos ellos, lo que contribuye al desarrollo de sus proyectos.

Javi Mata