El Lyon puede "batir a cualquiera", avisa su director deportivo Juninho

El director deportivo del Lyon, el brasileño Juninho, subrayó la madurez del equipo, capaz de apear a Juventus y Manchester City de la Champions, este domingo en una rueda de prensa en la que avisó que puede "batir a cualquiera", incluyendo al Bayern Múnich el miércoles en semifinales.

Pregunta: El Lyon ha eliminado a dos favoritos al título, a la Juventus en octavos y al City en cuartos (3-1) el sábado. ¿Cómo explica esta epopeya?

Respuesta: "El grupo ha adquirido mucha madurez desde hace un tiempo. No poder terminar el campeonato (suspendido debido a la pandemia) fue un golpe. Sabíamos que lo podíamos hacer mucho mejor que la séptima plaza. Tras la reanudación, la preparación fue diferente, sentí que los jugadores estaban más maduros, con ganas de trabajar, de jugar los unos por los otros. Claro que hemos tenido éxito, pero también hemos invertido mucha energía. El talento viene después del trabajo día a día y del espíritu colectivo. Para semifinales es un partido y la preparación mental es más fácil".

P: El Bayern, que viene de golear al Barcelona (8-2), parece incluso más fuerte que el City.

R: "El Bayern nos dio una lección de fútbol contra el Barcelona, en todos los sectores: presión alta, posesión, trabajo sin balón... El Bayern es un ejemplo desde hace mucho tiempo, una inspiración. Pero si miramos bien el partido, el Barcelona tuvo ocasiones antes. Le faltó agresividad y humildad. Pienso que debemos insistir en estas cuestiones. Como todo el mundo del fútbol, me quedé sorprendido por el resultado, por el dominio del Bayern. Tiene calidad en todos los lados. Después, no se pierde nunca antes del partido, tenemos que seguir trabajando, con humildad. De aquí al miércoles físicamente estaremos muy bien. Luego veremos en la cancha".

P: Físicamente, el Lyon ha mostrado que está en forma, a pesar del largo parón sin fútbol. ¿Cuáles son las razones de esta frescura?

R: "Nuestra preparación al principio de la temporada, quizás por la falta de experiencia de Silvinho (despedido en octubre) no fue buena. Vimos en el campeonato a un equipo que no podía competir 90 minutos con alta intensidad. Hoy lo hacemos. Cuando volví al club tras diez años (en 2019), el ritmo de entrenamiento me sorprendió. Y el ritmo de entrenamiento es el partido. Nuestro equipo estuvo irregular, no tenía el alma colectiva que los aficionados piden. El gran mérito es de Rudi (Garcia, entrenador) y del equipo técnico, es la toma de consciencia y la madurez de los jugadores".

