El León buscará vencer a Tijuana, liderado por William Tesillo y Yairo Moreno

El jugador Yairo Yesid Moreno de León celebra un gol durante el encuentro entre Tuzos del Pachuca y León, correspondiente al encuentro de la Jornada 4 del torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano, en el estadio Hidalgo de Pachuca (México). EFE/David Martínez Pelcastre/Archivo

México, 16 ago (EFE).- El León buscará vencer este lunes al Tijuana con los colombianos William Tesillo y Yairo Moreno, sus dos futbolistas que más juego producen en el Apertura 2020, bautizado por la Liga Mx como torneo Guardianes.

Con 67 conexiones hasta la cuarta fecha, la dupla de seleccionados de su país son la que más pases exitosos han realizado con la camiseta del León del entrenador Ignacio Ambriz, que se ubica en la octava posición del campeonato, con siete puntos.

Tesillo suma 253 pases completados y Moreno 225, que se unen a los 1.853 del León, líder del torneo en asistencias y con una precisión del 88 % en sus centros, la mejor junto a la de los Tigres UANL del brasileño Ricardo Ferretti.

Los colombianos son la descripción del juego que Ambriz, antiguo auxiliar de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid, implementa en la Liga Mx, basado en la tenencia de la pelota y el buen ataque.

Hasta la cuarta fecha, el León de Ambriz lideró el campeonato mexicano con el 61 por ciento de posesión, por encima del 57 por ciento del Cruz Azul del técnico uruguayo Robert Dante Siboldi.

Este lunes al frente tendrán al Tijuana, dirigido por el argentino Pablo Guede, que también cuenta con colombianos que aún no han podido explotar su talento en el Apertura.

El Tijuana, ubicado en la penúltima posición de la clasificación con cuatro unidades, espera que el extremo colombiano Fabián Castillo tome el nivel alcanzado con el Querétaro, en el que en 30 partidos convirtió seis tantos y repartió cuatro asistencias.

A Castillo lo acompañan sus compatriotas Kevin Balanta y Christian Rivera, centrocampistas, quienes no se han podido establecer en el once de Guede y Edwin Cardona, de quien, según rumores, emigrará al Boca Juniors argentino.

La legión de colombianos es de las más importantes en el fútbol mexicano, con figuras como el delantero Luis Quiñones, de Tigres, máximo asistente del Apertura, con tres pases a gol.

Quiñones influyó en tres de los seis goles anotados por los Tigres, cuarto puesto de la clasificación con ocho puntos. Con los felinos también se encuentra el defensa colombiano Francisco Meza, quien cuenta con una precisión del 95 % en sus pases.

Roger Martínez, el colombiano más destacado con las Águilas del América, aprovecha la segunda oportunidad que la directiva y Miguel Herrera le dieron después de amagar con salir del equipo.

Con una labor de sacrificio, Martínez es de las mejores piezas en el ataque de Herrera, e incluso ya pudo marcar en la victoria de 3-1 antes Santos Laguna.

El aporte de Martínez se basa en aguantar la pelota y ganar duelos ofensivos, además de ser de los futbolistas que más faltas recibe por partido con 14 hasta la cuarta jornada.