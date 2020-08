El Gobierno chileno ofrece a líder mapuche en huelga pasar 15 horas en casa

En la imagen, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Hernán Larraín. EFE/Alberto Peña/Archivo

Santiago de Chile, 16 ago (EFE).- El Gobierno chileno dijo este domingo que se encuentra a la espera de una respuesta del líder mapuche Celestino Córdova, condenado por asesinato y en huelga de hambre desde hace más de 100 días, tras ofrecerle pasar 15 horas en su domiciliario para participar en una ceremonia religiosa.

"Esta es la propuesta final, propuesta que no se ha cambiado, propuesta que no se ha retirado (...) Lo que necesitamos es que el "machi" (guía espiritual) nos diga si le parece bien", explicó en rueda de prensa el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.

Las voceras del líder, ingresado desde mediados de julio tras el agravamiento de su estado de salud en un hospital al sur de Chile, acusaron el sábado al Gobierno de "mala fe" y haber roto las negociaciones y anunciaron que Córdova decidirá el lunes si intensifica su protesta y deja de ingerir líquidos.

El "machi", que se ampara en el Convenio 169 de la ONU sobre los pueblos indígenas, quiere cumplir al menos seis meses de su condena en arresto domiciliario para renovar su "rewe" (energía espiritual), pero un tribunal rechazó su petición en julio y la Corte Suprema de Chile ratificó el fallo el 13 de agosto.

Condenado a 18 años de cárcel por el incendio que en 2013 causó la muerte al matrimonio de ancianos agricultores Luchsinger-Mackay, Córdova ya disfrutó de un permiso de unas horas en 2018 para trasladarse a su casa desde la cárcel donde cumple condena en Temuco, capital de La Araucanía.

"Él quería una permanencia en su "rehue" de meses, pero le hicimos ver que los tribunales de Justicia le habían denegado y no hay ninguna autoridad, ni del Gobierno, ni de los tribunales, que puedan autorizar lo que solicita", indicó Larraín.

Además del permiso, el Gobierno chileno ofreció a Córdova establecer módulos especiales para los pueblos originarios e intensificar los diálogos con las comunidades y organismos internacionales para incorporar "criterios de pertenencia cultural" a los reglamentos penitenciarios.

"Hemos podido construir una propuesta que es extraordinariamente relevante, es un paso gigantesco desde un punto de vista histórico en la forma en cómo se trata a personas privadas de libertad pertenecientes a pueblos originarios", agregó el ministro.

Junto al "machi", hay otros 26 presos mapuches en huelga de hambre en el marco del llamado "conflicto mapuche", que enfrenta desde hace décadas a comunidades indígenas con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras consideradas ancestrales en La Aracuanía y en otras del sur de Chile.

En las últimas semanas, el conflicto ha subido de intensidad, sobre todo desde el inicio de las huelgas de hambre, con ocupaciones de edificios municipales y desalojos violentos, bloqueo de carreteras, quema de camiones y maquinarias y marchas con gritos racistas contra el pueblo indígena, que representan cerca del 10 % de la población chilena.