El acuerdo israelo-emiratí "matará" solución de dos Estados, dicen palestinos

El acuerdo de normalización de relaciones entre Israel y Emiratos "matará" la solución de dos Estados, "reforzará a los extremistas" y eliminará la posibilidad de una paz israelo-palestina, afirmó este domingo el negociador jefe palestino, Saëb Erekat.

Desde la Autoridad Palestina de Mahmud Abas, en el poder en Cisjordania, hasta los islamistas de Hamás, que controlan la Franja de Gaza, toda la clase política palestina ha criticado este acuerdo, considerado histórico por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Para los palestinos, este acuerdo, apadrinado por Washington, destruye la solución de dos Estados, o sea, una Palestina junto al Estado judío. Muchos consideran que la solución del conflicto israelo-palestino es requisito previo para la paz entre Israel y el mundo árabe y musulmán.

"Creo sinceramente que esta fase acabará con la solución de dos Estados y ¿saben por qué? ¿Por qué Netanyahu discutiría una solución de dos Estados si cree que los países árabes se alinearán, para hacer las paces con él?", dijo Erekat en una videoconferencia de prensa.

"La gente como Netanyahu y los extremistas en Israel piensan que la solución de dos Estados ya no está sobre la mesa, y los extremistas en nuestro lado me dicen: 'te dijimos desde el comienzo, la solución de dos Estados no está sobre la mesa", añadió Erekat.

Resultado: "fortalece a los extremistas israelíes (...) y a los extremistas de nuestro lado", continuó, calificando al acuerdo como un "intento desesperado" de Estados Unidos para salvar al plan Trump para Oriente Medio.

El proyecto de Trump prevé la normalización de relaciones entre Israel y los países del Golfo, como Baréin, Emiratos y Arabia Saudita, así como la anexión por Israel de partes de Cisjordania ocupada.

Los palestinos han pedido organizar reuniones de emergencia de la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) para denunciar este acuerdo de normalización, pero hasta ahora no hubo comentarios, indicó Erekat.

Añadió que escribió a Arabia Saudita y Baréin pidiéndoles que presionen a Emiratos para cancelar el acuerdo.

"Recibí una respuesta del ministro de Relaciones Exteriores saudita, asegurándome que la posición de Arabia Saudita está a favor de un acuerdo de paz integral y de la solución de dos Estados, en tanto Baréin aún no ha respondido".

gl/mib/awa/age/mb