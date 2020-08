EEUU.- Trump y Putin podrían reunirse antes de las elecciones con el tratado nuclear Nuevo START sobre la mesa

August 1, 2019 - Washington, DC, United States: President Donald J. Trump speaks to the media before departing the White House to attend political events in Ohio. Trump answered questions about the stalling China trade negotiations, North Korea's missile tests, the Democratic presidential debate, a phone call he placed to Vladimir Putin to offer help with forest fires in Siberia, and his upcoming trip to Poland. He spoke extensively for over 20 minutes. (Chris Kleponis / Polaris)



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado a su entorno más cercano su deseo de mantener una reunión en persona antes de las elecciones presidenciales a la Casa Blanca del próximo mes de noviembre, según han informado cuatro fuentes próximas al mandatario a NBC.



La administración, siguiendo sus deseos, han comenzado a examinar la posibilidad de que ambos líderes se encuentren el mes que viene en Nueva York, con el objetivo final de anunciar un nuevo acuerdo de control de armas nucleares, ámbito en el que ambos países han exhibido notorias fricciones en los últimos meses.



En particular, ambos podrían firmar un plan para reanudar las conversaciones sobre la ampliación del tratado Nuevo START, firmado por los entonces presidentes Barack Obama y Dimitri Medvedev en 2010 en Praga, que expira el año que viene.



Hay que recordar que Trump anunció el año pasado la suspensión de sus obligaciones sobre otro acuerdo de armamento con Rusia, el Tratado de control de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF).



El INF, suscrito en 1987, ayudaba a proteger la seguridad de Estados Unidos y a sus aliados en Europa y Asia. Prohibía que Estados Unidos y Rusia posean, produzcan o prueben un misil de crucero lanzado desde tierra con un alcance de 450 a 5.600 kilómetros.



Rusia ya había exhibido sus dudas sobre seguir o no en el acuerdo, dada la proximidad de la defensa de la OTAN a sus fronteras, que interpreta como una amenaza.



La retirada marcó una brusca ruptura en la política de control armamentístico de Estados Unidos y se enfrenta a la oposición de sectores moderados dentro del Departamento de Estado y del Pentágono.



En respuesta a la información de la NBC, un portavoz de la Casa Blanca ha explicado que Trump tiene intención de reunirse con varios líderes internacionales antes del inicio de la campaña, mientras que el Kremlin no ha realizado comentarios al respecto.