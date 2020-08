EEUU.- Biden mantiene una ventaja de nueve puntos sobre Trump antes del inicio de la Convención Nacional Demócrata

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El virtual candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, saca nueve puntos de ventaja al presidente y actual ocupante de la Casa Blanca, Donald Trump, a menos de 24 horas el inicio de la Convención Nacional Demócrata en la que asumirá oficialmente la candidatura junto a su nominada a la Vicepresidencia, Kamala Harris.



Según una encuesta de NBC/'Wall Street Journal' publicada este domingo, un 50 por ciento de los votantes encuestados asegura que votaría por Biden en lugar de Trump, mientras que un 41 por ciento ha declarado que su voto iría al presidente norteamericano. Esta ventaja es dos puntos menor que el mismo sondeo del mes pasado.



En 11 estados clave para la batalla electoral por el equilibrio entre su electorado -- Arizona, Colorado, Florida, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Carolina del Norte , Pensilvania y Wisconsin -- Biden ostenta una media de siete puntos de ventaja, 49 a 42 por ciento.



Trump cuenta a su favor con una percepción positiva entre los votantes sobre su gestión de la economía, y que tres de cada cuatro depositarán su papeleta por simpatía personal. Sin embargo, más de la mitad de los votantes de Biden, un 58 por ciento, han declarado que apoyarán al candidato demócrata solo para expulsar al actual mandatario.



Por otro lado, un 54 por ciento de votantes aprueban la elección de la senadora Harris como su acompañante de fórmula, de acuerdo con otro sondeo de 'ABC News/Washington Post'.



Mientras tanto, la media de encuestas de la web RealClearPolitics, que incluye estos últimos sondeos, otorga a Biden una ventaja de 7,9 puntos sobre Trump.



BIDEN, AUSENTE EN LA CONVENCIÓN



Biden anunció este miércoles que no acudirá a la Convención Nacional de la formación alegando motivos sanitarios en plena pandemia de coronavirus.



En un comunicado, el partido ha señalado que el que fuera 'número dos' del expresidente Barack Obama "no viajará a Milwaukee y se dirigirá a la nación desde su casa en el estado de Delaware", desde donde espera aceptar la candidatura demócrata a la Presidencia estadounidense.



La formación, que ha insistido en que la decisión ha sido tomada como medida de precaución por el coronavirus, ha indicado que la convención será retransmitida durante dos horas todos los días entre el 17 y el 20 de agosto. Biden espera así hacerse con la candidatura para disputarse finalmente la Casa Blanca con su actual inquilino, Donald Trump, en las elecciones de noviembre.



Sin embargo, su decisión de no acudir a la cita implica que otras figuras relevantes del partido tampoco asistan para "prevenir un posible riesgo sanitario, especialmente para la organización y la comunidad".



El propio Trump ha sugerido que podría dirigirse a la Convención Nacional Republicana, prevista para este mes, desde la Casa Blanca, una cuestión que ha levantado la polémica por la posibilidad de que esta medida incurra en algún tipo de infracción o ilegalidad.