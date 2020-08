Colombiano Martínez gana Critérium Dauphiné tras retiro de Roglic

16 ago (Reuters) - El ciclista colombiano Daniel Martínez se coronó el domingo campeón del Critérium Dauphiné en Francia luego de que el líder Primoz Roglic se retiró de la carrera antes de la quinta y última etapa.

La retirada de Roglic, tras una caída el sábado, parecía dejarle al francés Thibaut Pinot el control de la carrera, pero Martínez, del equipo estadounidense EF Pro Cycling, se le atravesó en el camino.

Martínez, quien participó en un ataque que dejó a Pinot atrás a 15 kilómetros de terminar la etapa montañosa de 153 kilómetros que comenzó y terminó en Megeve, cruzó la línea segundo detrás del ganador Sepp Kuss.

Pinot luchó desesperadamente para recuperar el tiempo en la última subida del día de regreso a Megeve, pero no pudo reconquistar el liderato de la clasificación general cuando Martínez ganó por 29 segundos.

Es la cuarta vez que un ciclista colombiano gana el Critérium Dauphiné, considerado como un indicador crucial de la forma de los ciclistas antes del Tour de Francia. Luis Herrera ganó en 1988 y 1991, mientras que Martín Ramírez reclamó el título en 1984.

"Esta mañana me dijeron que Roglic no saldría, así que sabía que la carrera sería frenética desde el principio", dijo Martínez. "Estaba al límite, pero estaba decidido a llegar a la meta. Es una de las carreras más importantes del mundo y poder ganar esto, viniendo de Colombia, me hace muy feliz".

Roglic de Eslovenia, considerado como uno de los grandes favoritos para ganar el Tour que comienza a finales de agosto, sufrió magulladuras y cortes después de estrellarse el sábado.

Su equipo Jumbo-Visma dijo en Twitter que "la evolución de sus lesiones determinará los planes para las próximas carreras. Rápida recuperación".

El actual campeón del Tour de Francia, el colombiano Egan Bernal, se retiró de la carrera el sábado por una molestia en la espalda y su compatriota Nairo Quintana abandonó la competencia el domingo. (Reporte de Martyn Herman. Traducido por Luis Jaime Acosta)