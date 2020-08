Ciberataque accede a las direcciones privadas de parlamentarios alemanes

EFE/EPA/OMER MESSINGER/Archivo

Berlín, 16 ago (EFE).- Piratas informáticos han logrado acceder a las direcciones privadas de un número indeterminado de parlamentarios alemanes, confirmó este domingo el Ministerio alemán de Defensa.

"La semana pasada se produjo un ataque de externos aún no identificados contra la red informática de la empresa" de transporte de la Bundeswehr (ejército alemán), BW-Fuhrpark Service, reconoció en un comunicado el ministerio tras las informaciones, aparecidas en primer lugar en el periódico "Bild am Sonntag".

Según comunicó el Bundestag (cámara baja) a todos los parlamentarios en un escrito al que ha tenido acceso la publicación, "por el momento se desconoce cuándo quedaron comprometidos los centros de datos" de la empresa "y si se manipularon o robaron datos".

La empresa tiene una flota de vehículos con chófer que, entre otras tareas, traslada a los diputados en sus desplazamientos de trabajo, por lo que cuenta con una base de datos -posiblemente comprometida en este ciberataque- con sus domicilios privados.

Las conexiones informáticas de la empresa con las redes de la Bundeswehr y el Bundestag han sido "cortados de manera inmediata", subrayó el Ministerio de Defensa en su nota, que por el momento no ha detectado ninguna perturbación en sus propias redes.

BW-Fuhrpark Service, propiedad del Ministerio de Defensa y Deutsche Bahn, ha contratado los servicios de una empresa especializada en analizar ataques informáticos. Un equipo de informáticos del ejército y de la Oficina Federal de Seguridad Informática (BSI) se han sumado a estas tareas.