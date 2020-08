Casa Real.- VÍDEO:Teresa Rodríguez cree que es momento de debatir sobre Monarquía y abrir así "uno de los candados" de la Transición

03/08/2020 La Presidenta del Grupo Parlamentario de Adelante Adalucía, Teresa Rodríguez , durante una entrevista para Europa Press, en Sevilla, a 3 de agosto de 2020. POLITICA María José López - Europa Press



SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y líder de anticapitalistas, Teresa Rodríguez, ha reclamado este domingo la necesidad de abrir cuanto antes un debate sobre la Monarquía y el modelo de Estado.



Lo ha dicho en una reunión abierta celebrada telemáticamente con el coordinador nacional de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la portavoz del BNG, Ana Pontón, y la integrante de Més per Palma y concejal de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad de Palma, Neus Truyol.



Durante su intervención, Rodríguez ha apostado también por eliminar de la Constitución el delito de injurias a la Corona y a este respecto ha criticado tanto al Partido Popular como al PSOE por "bloquear sistemáticamente" esta cuestión. "Un hecho difícilmente asumible en el caso de los socialistas cuando, en teoría, alberga valores republicanos en su programa y trayectoria". Para Rodríguez "no se entiende" cómo obstaculizan inciativas que pretenden despenalizar las críticas a la Corona y otras que buscan investigar las fechorías económicas del Rey emérito".



Sin embargo, Rodríguez ha asegurado haber visto una actitud distinta en Podemos al haber reconocido públicamente que no había sido informado como parte del Gobierno de la "fuga de Juan Carlos I". En su opinión, la formación morada está manteniendo una "posición bastante coherente con lo que plantea su programa sobre la república". Para Rodríguez resulta más llamativo la posición del PSOE porque "es inamovible al blindaje y a la complicidad" de la Monarquía.



Por último, considera Rodríguez que es siginificativo que hayan sido representantes de "formaciones políticas de la periferia" del Estado quienes hayan sido señalados en relación con supuestos delitos de injurias a la Corona. Un delito, añade, "que habría que eliminar de forma inmediata del Código Penal".



