Casa Real.- VÍDEO: MÉS critica a PSOE y Podemos por el "silencio y ocultismo" del Gobierno en torno a la Monarquía

La coportavoz de MÉS per Mallorca, Neus Truyol, ha criticado este domingo el "silencio y ocultismo" en torno a la Monarquía por parte del Gobierno formado por PSOE y Podemos, señalando especialmente a la formación morada por ser una fuerza "que se ha autodefinido como republicana".



"Ahora vemos que desde el Estado se están justificando muchas de las decisiones que se están tomando en las últimas semanas desde la Casa Real. Eso nos alarma muchísimo, porque creíamos que ahora, con este Estado conformado por dos partidos supuestamente de izquierdas, podrían afrontar con mucha más valentía esta situación de crisis", ha denunciado Truyol durante un encuentro virtual abierto a la prensa, en el que también han participado Pere Aragonès (ERC), Ana Pontón (BNG) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía).



La coportavoz de MÉS -partido que gobierna en Baleares junto a socialistas y podemistas- ha pedido a PSOE y Podemos que sean "valientes" asegurando que les tendrán "a su lado" para "hacer frente a esta crisis".



Truyol ha subrayado que los casos de corrupción que afectan a la Corona se conocían "desde hace tiempo" pero "no se estaban conformando los procesos de investigación judicial" que ahora están en marcha, en los que MÉS ha reclamado "contundencia".



En el contexto actual, Truyol ha instado al Estado a "exigir la abdicación de toda la Casa Real" y ha reclamado que la Familia Real "devuelva de forma inmediata todo el dinero que nos ha usurpado y robado a todos" para "ser solidaria" con las personas que están sufriendo la crisis derivada del COVID-19.



En esta línea, la ecosoberanista mallorquina ha considerado que "tener una Casa Real que tiene que salir del Estado ya es una muestra de la falta de democracia absoluta que tiene la institución en sí, que no tiene respeto por nadie ni por nada, no da ningún tipo de explicación ni disculpa y, lo que es peor, no abdica".



Igualmente, la coportavoz de MÉS ha abogado -como también han hecho los representantes de ERC, BNG y Adelante Andalucía- por despenalizar las injurias a la Corona "y a cualquier otra institución pública" para poder realizar "con tranquilidad y sosiego" el debate sobre la Monarquía y el modelo de Estado.



Finalmente, Truyol ha remarcado que en MÉS tienen "clara" la necesidad de "abrir procesos constituyentes en todos los pueblos del Estado" para "definir qué tipo de Estado y relación entre los diferentes pueblos" desean.



Originalmente, estaba previsto que participase en este encuentro -organizado por ERC- el coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera, que finalmente no ha podido asistir y ha sido representado por Truyol.



DENUNCIAS DE ENTIDADES MONÁRQUICAS



Tanto Noguera como Aragonès, Pontón y Rodríguez fueron objeto en la última semana de varias denuncias por presuntas injurias a la Corona, en relación a declaraciones en prensa comentando la salida del Rey emérito Juan Carlos I de España.



Fuentes jurídicas confirmaban este viernes a Europa Press que la denuncia presentada por Concordia Real Española -que no incluía a Noguera- ha sido archivada.



Foro Baleares había presentado la misma denuncia añadiendo al soberanista mallorquín; este domingo, Truyol ha dicho no tener constancia de si esa denuncia en concreto también ha sido archivada.



