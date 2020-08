Casa Real.- VÍDEO: Aragonès pide que Felipe VI abdique y que PSOE y Podemos abran un debate sobre la monarquía

22/07/2020 El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, durante un pleno de control al Gobierno de la Generalitat, marcado principalmente por la gestión del COVID-19, en el Parlamento catalán, en Barcelona, Cataluña (España), a 22 de julio de 2020. POLITICA Pau Venteo - Europa Press



El coordinador nacional de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamado este domingo que Felipe VI abdique, y que PSOE y Unidas Podemos abran un debate sobre la monarquía: "Si hay republicanos en el Gobierno del Estado se tiene que notar".



Lo ha dicho en una reunión abierta celebrada telemáticamente con la presidenta de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, Teresa Rodríguez; la portavoz del BNG, Ana Pontón, y la miembro de Més per Palma y concejal de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad de Palma, Neus Truyol.



"Para nosotros no es solo necesaria la abdicación de Felipe VI, sino que este proceso, esta agenda republicana, se plasme con el derecho a la autodeterminación", ha dicho Aragonès.



Aragonès ha reclamado máxima transparencia sobre dónde está el rey Juan Carlos y sobre cuál será la actuación del Gobierno, alegando que "hay una fiscalía que va muy rápido contra la disidencia, y tiene que ir igual de rápido cuando es el exjefe del Estado quien presuntamente ha cometido determinados delitos".



Lo ha pedido especialmente a los socialistas: "El PSOE muchas veces el 14 de abril cuelga banderas republicanas en Twitter, pero a principios de agosto protege la huida de Juan Carlos. Es a ellos a quienes debemos exigir responsabilidades".



"Pero sobre todo a Felipe VI, porque al final, si Juan Carlos se ha fugado del Estado, es por el consentimiento, el apoyo y la complicidad de Felipe VI": le ha pedido abdicar y ha destacado que algunos medios internacionales apuntan a que podría ser beneficiario de los presuntos casos de corrupción del rey emérito.



MONARQUÍA "CORRUPTA Y CUESTIONADA"



Aragonès ha definido a la monarquía española como "absolutamente corrupta y absolutamente cuestionada" y ha criticado la inviolabilidad de la corona y la impunidad de los presuntos negocios de Juan Carlos.



"Se está manteniendo el régimen del 78 en base a la consolidación de la monarquía como la institución paraguas de todo este régimen", y ha afirmado que así se puede ver con la politización de la justicia y con el uso de la Guardia Civil y de otras fuerzas de seguridad de forma represiva, según ha dicho textualmente.



Ha añadido que en muchos ámbitos hay una ideología conservadora y monárquica que ha secuestrado a las instituciones democráticas: "La jefatura del Estado en manos de estas malas prácticas acaba contaminando a los demás poderes. Lo vemos en la cúpula del poder judicial, y también en determinados cuerpos del Estado profundo".



"NUESTRO MODELO SERÍA DE DOS REPÚBLICAS"



Aragonès ha defendido la importancia de que una agenda republicana se plasme también con el ejercicio del derecho a la autodeterminación: "Son todos los candados del régimen del 78 que están limitando la prosperidad y la libertad de nuestros respectivos pueblos".



"Nosotros en Catalunya tenemos muy claro que el camino se llama república, que es república catalana", y que quiere mirar en pie de igualdad o con fraternidad a todos los procesos similares que se produzcan en otros territorios.



Ha afirmado que en Catalunya hay una clara y abrumadora mayoría republicana, y avanzar en el proyecto independentista catalán es "la mejor aportación que se puede hacer a los amigos y compañeros republicanos del conjunto del Estado".



"Nuestro modelo sería de dos repúblicas: una república catalana que se pueda relacionar como estado independiente en plena igualdad con una república española", y ha indicado que el proceso soberanista va a favor de la gente y no en contra de nadie.



