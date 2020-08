Casa Real.- Pontón pide al Gobierno que "deje de amparar la supuesta corrupción de la Casa Real" y trabaje "por la transparencia"

12/07/2020 La portavoz nacional del BNG y candidata a la Xunta, Ana Pontón, ofrece una rueda de prensa, durante la noche electoral del 12J en la sede del Bloque Nacionalista Galego, para valorar los resultados obtenidos por su formación , en las elecciones gallegas, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España) a 12 de julio de 2020. POLITICA César Arxina - Europa Press



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 (EUROPA PRESS)



La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido al Gobierno del PSOE y de Podemos que "deje de amparar esa supuesta corrupción de la Casa Real" y "trabaje por la transparencia" y por que "se cumpla un principio básico en democracia, que es que a quien comete un delito tienen que juzgarlo los tribunales".



Así lo ha manifestado en una reunión telemática con el vicepresidente catalán y coordinador de ERC, Pere Aragonés; la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y la coportavoz de MÉS per Mallorca, Neus Truyol.



Con la salida del Rey emérito de España, ha dicho Pontón, "hay un intento de salvar a la Monarquía", pero está siendo "un intento fallido". "Creemos que hay una mayoría de ciudadanos que están viendo con absoluta indignación lo que está ocurriendo", ha señalado y ha tachado de "vergonzosa" la "operación huida" en pleno mes de agosto, que "relata que en el Estado español no hay interés por la transparencia, sino por la opacidad".



"A cualquier persona en la situación judicial de Juan Carlos no se le permitiría salir de España", ha agregado y ha considerado que esto "pone más focos sobre la opacidad que rodea a la Casa Real" y hace que tenga "más sentido que nunca" una comisión de investigación en el Congreso.



La líder de la formación nacionalista ha afirmado que "es evidente" que hay "muchos pozos negros de una Transición que fue un pacto con el Franquismo". Para "abrir" tales pozos hay que "cuestionar la Monarquía" pero también "reconocer el carácter plurinacional del Estado español" y defender la democracia. "Y democracia significa que no puede haber una institución del Estado que es hereditaria", ha defendido.



La Monarquía, ha proseguido, es "una institución anacrónica y antidemocrática que, además, en el Estado español no deja de ser un residuo del Franquismo". "La impunidad que rodea a la corona simboliza la impunidad del Franquismo", ha sostenido y ha considerado "incompatible con la democracia" la existencia del delito de injurias a la Corona.



Precisamente, se ha referido a la decisión de la Audiencia Nacional de archivar las diligencias contra ella, Pere Aragonès y Teresa Rodríguez por injurias a la Corona y ha criticado no haber recibido "ningún tipo de comunicación oficial" y haberse tenido que enterar por la prensa.



En este sentido, ha reiterado que el BNG seguirá "cuestionando la existencia de la Monarquía y denunciando su corrupción" y ha avisado de que la "extrema derecha" no los va a "amedrentar". "No vamos a permitir que nos tapen la boca ni que nos tapen los ojos ante la tremenda corrupción que estamos viendo en torno a la Casa Real", ha zanjado.