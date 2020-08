Casa Real.- ERC, BNG, Adelante Andalucía y Mes per Mallorca piden al Gobierno mayor exigencia de transparencia con la Monarquía

"Si hay republicanos en el Gobierno se tiene que notar", dice ERC, mientras Adelante destaca la "coherencia" de Podemos en el Gobierno



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Las formaciones ERC, BNG, Adelanta Andalucía y MÉS per Mallorca han coincidido en reclamar al Gobierno una mayor transparencia y exigencia de responsabilidad en relación a la Monarquía y especialmente en alusión a Podemos.



"Si hay republicanos en el Gobierno se tiene que notar", ha indicado el coordinador nacional de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una reunión abierta celebrada telemáticamente con la presidenta de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, Teresa Rodríguez; la portavoz del BNG, Ana Pontón, y la dirigente de Més per Palma y concejal de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad de Palma, Neus Truyol.



De la misma opinión que Aragonés se mostró Truyol quien ha criticado el "silencio y ocultismo" en torno a la Monarquía por parte del Gobierno formado por PSOE y Podemos, señalando especialmente a la formación morada por ser una fuerza "que se ha autodefinido como republicana".



Por su parte, la dirigente del BNG ha calificado de "vergonzosa la operación de huida del Juan Carlos I" que, en su opinión, "relata que en el Estado español no hay interés por la transparencia sino por la opacidad".



Para Pontón, esta "huida acordada y planificada de la Casa Real pone más focos sobre toda la opacidad que la rodea". Por ello, ha reclamado una comisión de investigación para que se actúe con rapidez a la hora de investigar unos hechos que "son muy graves".



Sin embargo, Teresa Rodríguez, ha asegurado haber visto una actitud distinta en Podemos al haber reconocido públicamente que no había sido informado como parte del Gobierno de la "fuga de Juan Carlos I". En su opinión, la formación morada está manteniendo una "posición bastante coherente con lo que plantea su programa sobre la república". Para Rodríguez resulta más llamativo la posición del PSOE porque "es inamovible al blindaje y a la complicidad" de la Monarquía.



Aragonès ha reclamado máxima transparencia sobre dónde está el rey Juan Carlos y sobre cuál será la actuación del Gobierno, alegando que "hay una fiscalía que va muy rápido contra la disidencia, y tiene que ir igual de rápido cuando es el exjefe del Estado quien presuntamente ha cometido determinados delitos".



Lo ha pedido especialmente a los socialistas: "El PSOE muchas veces el 14 de abril cuelga banderas republicanas en Twitter, pero a principios de agosto protege la huida de Juan Carlos. Es a ellos a quienes debemos exigir responsabilidades".



"Pero sobre todo a Felipe VI, porque al final, si Juan Carlos se ha fugado del Estado, es por el consentimiento, el apoyo y la complicidad de Felipe VI": le ha pedido abdicar y ha destacado que algunos medios internacionales apuntan a que podría ser beneficiario de los presuntos casos de corrupción del rey emérito.



Aragonès ha definido a la monarquía española como "absolutamente corrupta y absolutamente cuestionada" y ha criticado la inviolabilidad de la corona y la impunidad de los presuntos negocios de Juan Carlos.



Ha añadido que en muchos ámbitos hay una ideología conservadora y monárquica que ha secuestrado a las instituciones democráticas: "La jefatura del Estado en manos de estas malas prácticas acaba contaminando a los demás poderes. Lo vemos en la cúpula del poder judicial, y también en determinados cuerpos del Estado profundo".



Asimismo, Aragonès ha defendido la importancia de que una agenda republicana se plasme también con el ejercicio del derecho a la autodeterminación: "Son todos los candados del régimen del 78 que están limitando la prosperidad y la libertad de nuestros respectivos pueblos".



"POZOS NEGROS"



La líder de la formación nacionalista gallega considera que "es evidente" que hay "muchos pozos negros de una Transición que fue un pacto con el Franquismo". Para "abrir" tales pozos hay que "cuestionar la Monarquía" pero también "reconocer el carácter plurinacional del Estado español" y defender la democracia. "Y democracia significa que no puede haber una institución del Estado que es hereditaria", ha defendido.



En este sentido, ha reiterado que el BNG seguirá "cuestionando la existencia de la Monarquía y denunciando su corrupción" y ha avisado de que la "extrema derecha" no los va a "amedrentar". "No vamos a permitir que nos tapen la boca ni que nos tapen los ojos ante la tremenda corrupción que estamos viendo en torno a la Casa Real", ha zanjado.



Por su parte, Truyol ha lamentado que el Estado se esté justificando muchas de las decisiones que se están tomando en las últimas semanas desde la Casa Real. "Eso nos alarma muchísimo, porque creíamos que ahora, con este Estado conformado por dos partidos supuestamente de izquierdas, podrían afrontar con mucha más valentía esta situación de crisis", ha denunciado la dirigente de Mes.



La coportavoz de MÉS -partido que gobierna en Baleares junto a socialistas y Podemos- ha pedido a PSOE y Podemos que sean "valientes" asegurando que les tendrán "a su lado" para "hacer frente a esta crisis".



Truyol ha subrayado que los casos de corrupción que afectan a la Corona se conocían "desde hace tiempo" pero "no se estaban conformando los procesos de investigación judicial" que ahora están en marcha, en los que MÉS ha reclamado "contundencia".



En el contexto actual, Truyol ha instado al Estado a "exigir la abdicación de toda la Casa Real" y ha reclamado que la Familia Real "devuelva de forma inmediata todo el dinero que nos ha usurpado y robado a todos" para "ser solidaria" con las personas que están sufriendo la crisis derivada del COVID-19.



CRÍTICAS A LA CORONA



Las cuatro formaciones han coincidido también en la necesidad de despenalizar el delito de injurias a la Corona en relación a las denuncias presentadas contra Aragonès, Pontón y Rodríguez y que han sido finalmente archivadas.



"La monarquía es un anacronismo, nos parece inadmisible e incompatible con la democracia que siga existiendo un delito como las injurias a la Corona; entendemos que el derecho a la libertad de expresión es básico", ha explicado Pontón.



De la misma opinión se ha mostrado Teresa Rodríguez, quien ha reclamado de "forma inminente la despenalización de las críticas a la monarquía" y ha lamentado que todas las iniciativas en este sentido haya sido "bloqueadas" sistemáticamente por PP y PSOE.