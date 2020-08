Bielorrusia.- Opositores y simpatizantes de Lukashenko culminan días de tensión con grandes marchas en Minsk

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Decenas de miles de bielorrusos se han reunido este domingo en Minsk para una de las mayores protestas en la historia del país al término de una semana de concentraciones para exigir la dimisión del presidente del país, Alexander Lukashenko, victorioso en unas elecciones denunciadas por la oposición como fraudulentas.



La marcha ha coincidido brevemente con otra numerosa contramanifestación de seguidores de Lukashenko, en la plaza de la Independencia, a la que ha acudido el propio mandatario.



"Queridos amigos, no les he llamado aquí para protegerme a mí sino, por primera vez en un cuarto de siglo, a nuestro país, nuestras familias, anuestras hermanas, nuestras esposas e hijos", declaró el mandatario, en relación al tiempo que lleva al frente del país, desde 1994.



La manifestación de opositores estuvo liderada por la excandidata presidencial Maria Kolesnikova. "Es vuestra última oportunidad para enfrentaros a vuestro miedo. Nosotros también estamos asustados", proclamó desde un megáfono a la Policía. "Uníos a nosotros y os respaldaremos", ha añadido en comentarios recogidos por 'The Guardian'.



La población se mantiene a la espera de conocer el destino de los detenidos a lo largo de estos días. Según fuentes del Ministerio del Interior, todos ellos podrían ser liberados este domingo, de acuerdo con la agencia oficial de noticias rusa Sputnik.



Previamente, cientos de personas se han reunido este domingo en la ciudad bielorrusa de Gomel para rendir homenaje a un joven que murió en el marco de las protestas contra la reelección del presidente, Alexander Lukashenko.



En una vigilia organizada por su familia, una multitud ha depositado flores y velas. El joven, de 25 años, fue detenido durante las manifestaciones y falleció posteriormente tras ser trasladado a un hospital, según informaciones de la agencia de noticias BelTA.



Su madre, que ha explicado que el joven tenía una cardiopatía, ha acusado a la Policía de su muerte. Así, ha explicado que su hijo simplemente iba de camino a ver a su novia cuando fue arrestado por los agentes.



Lukashenko, que se encuentra al frente del país desde 1994, fue reelegido el 9 de agosto como presidente por sexto mandato consecutivo tras obtener el 80 por ciento de los votos, según la Comisión Electoral, que indica que la opositora Svetlana Tijanovskaya se habría hecho con el 10 por ciento de los apoyos.



No obstante, la oposición se han negado a reconocer los resultados y ha insistido en que la líder opositora se ha hecho con al menos el 70 por ciento de las papeletas.



La ola de manifestaciones registradas en el país se han saldado con al menos 6.500 detenidos, cientos de heridos y al menos un muerto. Para el presidente, las protestas son consecuencia de una "injerencia externa".



Este mismo domingo, el ministro del Interior bielorruso, Yuti Karaev, ha prometido que la violencia será investigada, así como los presuntos abusos policiales durante las protestas.



"Está muy mal eso (...) no debe ser así. Vamos a investigar todos los casos. No ahora sino cuando se haya calmado todo", ha declarado, según informaciones de la agencia de noticias local BelTA.



NUEVA CONVERSACIÓN CON PUTIN



Por último, Lukashenko y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, han vuelto a mantener por segundo día consecutivo una conversación telefónica en la que el mandatario ruso le ha garantizado la ayuda de Moscú de ser necesario.



"Los mandatarios reafirmaron su acuerdo de que si la situación se agrava por las amenazas externas las partes darán una respuesta conjunta en línea con lo previsto en el Tratado de Seguridad Colectiva", según el comunicado recogido por BelTA en referencia a ciertas "injerencias extranjeras" que Lukashenko señaló el sábado como responsables de alimentar las protestas, sin dar más detalles.



Sin embargo, este domingo, el presidente enfocó sus críticas a la OTAN, cuyos "carros de combate y aviones están desplegados a 15 minutos de las fronteras" del país, y el ruido de las "orugas de sus carros de combate" están "a las puertas" de Bielorrusia.