Bielorrusia.- El Gobierno bielorruso niega que la Policía empleara armas de fuego contra los manifestantes de Minsk

11/08/2020 Minsk



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El ministro del Interior de Bielorrusia, Yuri Karaev, ha asegurado este domingo que la Policía no empleó en ningún momento armas de fuego para reprimir las protestas contra la victoria electoral del presidente, Alexander Lukashenko, en la capital, Minsk.



"No hemos usado armas de fuego, sino únicamente armas no letales", ha declarado Karaev en un vídeo publicado por el portal de noticias bielorruso Tut.by.



Asimismo, Karaev ha denunciado a los manifestantes por agredir a las fuerzas de seguridad; el detonante, a su entender, de los enfrentamientos.



"La escalada fue iniciada por ambas partes. Cuando la Policía ve que su gente cae, comienzan a perder la compostura. Quiero dejar claro que lo ocurrido ha estado mal, y estoy en contra. Nos ocuparemos de todos los casos. No ahora, pero cuando todo se calme", ha añadido.



La Policía, por su parte, ha incidido en la necesidad de llevar a cabo una investigación forense para aclarar las causas de la muerte de un joven que, en principio, no tenía nada que ver con las manifestaciones.



Desde la celebración de las elecciones el pasado 9 de agosto se han registrado fuertes protestas en todo el país contra Lukashenko, que lleva en el poder desde 1994. Sus opositores le acusan de silenciar la disidencia y de cometer fraude electoral.



Este domingo se prevén más protestas, especialmente en la capital del país, Minsk, así como en otras ciudades.