Belinda Bencic: No a Nueva York pero sí a Roma

Belinda Bencic. EFE/EPA/ANATOLY MALTSEV/Archivo

Madrid, 16 ago (EFE).- La suiza Belinda Bencic, octava jugadora del mundo, y que el año pasado alcanzó las semifinales, se ha sumado a la lista de bajas en el cuadro femenino del Abierto de Estados Unidos, que comienza el próximo 31 de agosto, aunque ha asegurado que sí participará en el torneo de Roma.

"Quería decirles que tomé la difícil decisión de no participar en el US Open en Nueva York", anunció Bencic en su cuenta de Twitter. Volveré a Roma el mes que viene". Los Internacionales de Roma se disputan a partir del 14 de septiembre.

Tres de los cuatro semifinalistas de la edición de 2019 han decidido ya no viajar a Nueva York. Antes de Bencic, la defensora del título, la canadiense Bianca Andreescu, y la ucraniana Elena Svitolina decidieron saltarse el Abierto de Estados Unidos, que está previsto que se dispute del 31 de agosto al 13 de septiembre.

La número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, la holandesa Kiki Bertens (7) y la rusa Svetlana Kuznetsova, ganadora del torneo en 2004, también han dicho no a Flushing Meadows. En todos estos casos, la pandemia de coronavirus ha sido el motivo.