Afganistán.- Francia pide a Afganistán que no libere a los talibán condenados por matar a ciudadanos franceses

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Francia ha pedido al Gobierno de Afganistán que no libere a los talibán involucrados en la muerte de ciudadanos franceses, después de que Ejecutivo haya excarcelado a los primeros presos de los 400 exigidos por el grupo insurgente.



El Ministerio de Exteriores francés ha expresado en un comunicado su "preocupación" por que también sean liberados "terroristas" condenados por matar a soldados franceses y trabajadores humanitarios.



Así, se ha mostrado dispuesto a ayudar a Afganistán en el proceso de paz, pero asegura que el país debe "responder a las necesidades de las víctimas del conflicto y los responsables de los crímenes más graves deben de ser considerados plenamente responsables".



"Nos oponemos firmemente a la liberación de las personas condenadas por cometer delitos contra ciudadanos franceses... junto con nuestros aliados afganos en pro de la seguridad y la asistencia a las poblaciones más necesitadas", ha puntualizado el organismo.



Los primeros 80 presos liberados son parte de la lista entregada por los talibán a Estados Unidos tras la firma el 29 de febrero de su histórico acuerdo de paz, que contemplaba la liberación de 5.000 insurgentes y mil miembros de las fuerzas de seguridad de cara al inicio de las conversaciones de paz entre el Gobierno afgano y el grupo armado.



Este proceso estaba siendo el principal obstáculo para el inicio de los contactos debido a la negativa del Ejecutivo a aceptar la totalidad de la lista presentada por los talibán a Washington, dado que en dicho proceso de conversaciones no participó Kabul y no se siente obligado por sus conclusiones.