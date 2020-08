Zverev se anima y dice sí al US Open pero sin David Ferrer

Alexander Zverev. EFE/EPA/ANDREJ CUKIC/Archivo

Madrid, 15 ago (EFE).- El alemán Alexander Zverev ha confirmado que finalmente sí participará en el Abierto de Estados Unidos de tenis y también en el torneo anterior, el Masters 1.000 de Cincinnati, pero no estará acompañado en Nueva York por su nuevo entrenador, el español David Ferrer.

Después de muchas dudas, Zverev ha dicho sí y el número siete del mundo ha hecho público a través de su agencia de comunicación que tiene la intención de volar a los Estados Unidos este fin de semana para participar en los dos torneos citados.

No obstante, su nuevo entrenador, el español David Ferrer, no le acompañará, ya que el acuerdo entre ambos se circunscribe a los torneos en Europa, según ha señalado el propio Ferrer a EFE.

Así el dúo Zverev-Ferrer trabajará en los eventos de Roma, Roland Garros, Paris Bercy y Finales ATP de Londres.Master Londres.

Con la bajas anunciadas del español Rafael Nadal, defensor del título, y de los suizos Roger Federer, por lesión y Stan Wawrinka, por decisión propia, el torneo contará eso sí, con el serbio Novak Djokovic, el suizo Dominic Thiem, y ahora con Zverev, entre los principales jugadores.