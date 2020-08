VIDEO:Susana Díaz lamenta el "culebrón de verano" de rey emérito y defiende que Felipe VI "se esfuerza" en transparencia

12/08/2020 La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, durante la entrevista con Europa Press ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SEVILLA POLÍTICA EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS



La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha lamentado el "culebrón de verano" que se está viviendo a cuenta de la marcha del rey emérito Juan Carlos I del país y ha considerado que la transparencia "es lo único que ayuda en estos casos", toda vez que defiende que el rey Felipe VI "ha hecho un esfuerzo importante en los últimos años en transparencia y lo está haciendo ahora".



En una entrevista con Europa Press, Susana Díaz se ha pronunciado así cuando se desconoce aún el paradero del rey emérito tras su anuncio de fijar su residencia fuera de España. "Este tipo de noticias, de culebrones de verano, no ayuda al esfuerzo que está haciendo Felipe VI", ha sostenido.



"Cuanta más transparencia, más garantía para que la gente confíe en sus instituciones", ha manifestado la líder andaluza del PSOE, que cree que ahora mismo, dada la circunstancia que atraviesa el país por la pandemia provocada por el Covid-19, España "no está para debates de la arquitectura del Estado sino para fortalecer nuestras instituciones, y para fortalecerlas es fundamental mucha transparencia".



Susana Díaz insiste en que Felipe VI "está haciendo un esfuerzo importante en esa necesaria transparencia porque sabe que la confianza en la Jefatura del Estado tiene en la transparencia su mayor aliada".



"Está haciendo un esfuerzo importante, y todas las noticias que vayan en esa línea mejor, y todo lo que vaya en sentido opuesto, no es bueno", ha zanjado.



