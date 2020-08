Un partido de 'Champions' para meterse en la final de la Liga Europa

EFE/EPA/Friedemann Vogel

Redacción deportes, 15 ago (EFE).- El Sevilla y el Manchester United, que la próxima temporada disputarán la Liga de Campeones al quedar cuarto y tercero en LaLiga y en la Premier, respectivamente, miden el domingo en Colonia (Alemania) sus fuerzas e ilusiones en la primera semifinal de la Liga Europa, una eliminatoria en la no existe margen de error al disputarse a partido único.

El Sevilla llega a esta cita en un gran estado de forma. Lleva dieciocho partidos sin perder, lo que le ha dado para acabar muy bien LaLiga y reanudar con paso firme la competición europea, en la que se mostró muy superior en octavos y cuartos al Roma (2-0) y al Wolverhampton, pese a derrotar al equipo inglés por un único gol logrado en el tramo final por el argentino Lucas Ocampos (0-1).

Los sevillistas son los dominadores de La Liga Europa, la han ganado en cinco ocasiones -en sus dos formatos- y ahora quieren disputar la sexta final, pero para ello deberán superar a un histórico del fútbol mundial, el United, al que ya se midieron en la campaña 2017-18 en los octavos de la 'Champions' y al que superaron tras un empate a cero en el Sánchez Pizjuán y un 1-2 en Old Trafford.

Ahora, con Julen Lopetegui en el banquillo, la formación hispalense quiere dar otro paso hacia la gloria aunque apartándose siempre de la euforia y con el respeto al rival de turno, como se encarga de recordar el técnico vasco, jugadores y dirigentes.

Para mañana, Lopetegui cuenta con toda su plantilla, al no tener sancionados ni lesionados e incorporarse en la noche del pasado jueves a la concentración de Düsselforf el centrocampista serbio Nemanja Gudelj, quien se perdió los dos primeros partidos de Alemania al dar positivo en un test de coronavirus que le tuvo en cuarentena en su domicilio.

No parece que el serbio vaya entrar a las primeras de cambio en el once titular, aunque sí podría aguardar la oportunidad como suplente ya que el futbolista ha estado asintomático y llega en buenas condiciones físicas tras trabajar en su casa.

Lopetegui ha repetido equipo inicial en los dos partidos disputados en la reanudación del torneo y parece que no tiene problemas para que vuelva a utilizar el domingo a los mismos que tan buen resultado le han dado antes.

El Manchester United, por su parte, continuará con su camino hacia su segundo título de la Liga Europa con menos oxígeno, después del esfuerzo que tuvo que hacer para derribar en cuartos de final a un rival teóricamente más débil como el Copenhague.

Sólo un tanto del portugués Bruno Fernandes desde el punto de penalti, en la primera parte de la prórroga, desniveló la balanza hacia el lado de los hombres del técnico noruego Ole Gunnar Solskjaer, a quienes se les vio con menos fuerza que en el último tramo de la temporada en el que alcanzaron la tercera plaza de la Premier League.

Todos acabaron la Liga inglesa en un estado de forma excepcional, pero la sucesión de partidos hizo efecto el pasado lunes y nombres clave como Bruno Fernandes, que culminó el curso con mucha fuerza, mostró signos de fatiga frente al Copenhague.

Solskjaer deberá jugar con la opción de aportar frescura con algún cambio o con mantener la estructura que le ha llevado hasta las semifinales. Todo parece indicar que el bloque que eliminó al Copenhague se mantendrá firme y el Sevilla deberá temer a nombres como el francés Paul Pogba, Marcus Rashford, Mason Greenwood o Anthony Marcial.

Sin bajas por sanción y con la única ausencia por lesión del defensa Phil Jones, Solskjaer intentará romper la maldición de las semifinales que parece atenazar al United esta temporada. En esa ronda fue eliminado en julio por el Chelsea en la Copa de Inglaterra y en enero por el Manchester City en la Copa de la Liga.

Por tercera vez en un mismo año, no quiere volver a quedarse en la orilla de otra final y el técnico noruego es muy ambicioso: "Llegar a semifinales es haber hecho un buen esfuerzo, pero no lo suficiente para el United. Necesitamos dar el siguiente paso", afirmó después de superar al Copenhague.

El United es el último muro que tendrá que derribar el Sevilla para disputar su sexta final. Los números del conjunto inglés en la Liga Europa son más tímidos, pero en el recuerdo queda el único título que levantó, en la temporada 2016-17 tras ganar 2-0 al Ajax en el Friends Arena de Solna (Suecia). Ese el legado que dejó en el club británico José Mourinho, el último título europeo de un grande que quiere volver a brillar de la mano de Solskjaer.

- Alineaciones probables:

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Joan Jordán; Ocampos, Éver Banega, Suso; y En-Nesyri.

Manchester United: Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams; Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba, Rashford; y Martial.

Árbitro: Felix Brych (Alemania).

Estadio de Colonia (Alemania).

Hora: 21.00 (CET). 19.00 (GMT). EFE

