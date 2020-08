Turquía.- Erdogan avisa de que no cederá ante las pretensiones de "bandidos" en el Mediterráneo

ESTAMBUL, 15 (DPA/EP)



El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha avisado de que su país no cederá ni a las provocaciones ni a las amenazas de sanciones en el disputado Mediterráneo oriental, donde Ankara está inmersa en pleno conflicto territorial con Grecia.



"Nunca nos doblegaremos ante los bandidos en lo que se refiere a nuestra placa continental. No daremos un paso atrás ante el lenguaje de las sanciones y amenazas", ha avisado Erdogan a los miembros de su partido gobernante Justicia y Desarrollo en la ciudad de Rize, en el Mar Negro.



Las declaraciones de Erdogan se producen un día después de que anunciara que había acordado con la canciller alemana, Angela Merkel, iniciar conversaciones con el fin de "calmar la situación".



Horas más tarde, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE llamaron al diálogo para abordar el conflicto. La UE ha condenado las acciones de Turquía en el pasado y ha insinuado la posibilidad de imponer sanciones.



Las tensiones entre Grecia y Turquía, ambos aliados de la OTAN, están alcanzando un punto álgido por la exploración de Turquía en busca de recursos de hidrocarburos en el Mediterráneo oriental.



Grecia y la UE afirman que la perforación de Turquía en la región es ilegal. Turquía, por contra, niega que el área se encuentre dentro de una zona económica exclusiva griega.



Erdogan aseguró este viernes que una fragata turca, que acompañaba a un barco de exploración de gas turco, hizo retroceder un barco griego en respuesta a un acoso, pero todavía no está claro que sucedió durante el enfrentamiento.



Así, el buque 'Oruc Reis' continuará la exploración de energía hasta el 23 de agosto, según Erdogan, quien ha agregado que Turquía "dará la respuesta necesaria al más mínimo acoso" hasta entonces.