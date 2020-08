Trump se deja querer por un polémico sindicato de policías

La caravana del presidente estadounidense Donald J. Trump sale del Hospital en Nueva York, Nueva York, EE. UU. EFE /Peter Foley

Nueva York, 14 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aprovechó el inicio de su fin de semana en Nueva Jersey para aceptar el apoyo del sindicato Asociación Benevolente de Policía de Nueva York (NYCPBA) y para advertir que si los demócratas ganan las elecciones "nadie estará seguro en Estados Unidos" porque según él desmantelarán los cuerpos de policía.

Arropado por un grupo de policías con gorras rojas de "Make America Great Again" en el club de golf del conglomerado familiar en Bedminster (Nueva Jersey), recurrió a azuzar el miedo si los votantes eligen la candidatura demócrata de Joe Biden y de su flamante número dos, la senadora Kamala Harris, el 3 de noviembre.

Trump aseguró que si los demócratas llegan al poder "pondrán en la calle a criminales peligrosos" y replicarán políticas como las del alcalde de Nueva York, Bill De Blasio, que ha sido vehementemente criticado por la NYCPBA, especialmente desde que comenzaron las protestas contra la violencia policial en mayo por la muerte de un hombre negro desarmado en Mineápolis (Minesota).

"De Blasio ha librado una cruzada contra la policía", apuntó Trump, conocedor de la animosidad que despierta entre algunos agentes.

El presidente de la NYCPBA, Patrick Lynch, un sindicato muy influyente en la política de Nueva York, pidió el voto por Trump en las elecciones a sus 24.000 miembros de la policía de la ciudad, la primera vez que la organización toma una posición política pública tan clara.

En opinión de Trump, los demócratas "van a quitar fondos, desmantelar y poner en desbandada a la policía en todo el país".

"Les vamos a devolver su estatus y su estatura porque son los mejores de Nueva York y los mejores de la historia", aseguró Trump, acompañado por el exalcalde de Nueva York y asesor presidencial, Rudy Giuliani, de quien dijo que fue el mejor regidor de la historia de la ciudad.

"Les vamos a dejar trabajar", aseveró Trump. "Si los atacan los dejaremos responder a la pelea. Yo los protegeré", insistió el mandatario.

"Mi campaña se basará en 'ley y orden' y 'menos impuestos' (...) Si ellos ganan (los demócratas) todas las ciudades del país estarán bajo asedio", advirtió Trump, que está haciendo campaña de reelección aludiendo al miedo.

"Joe no se entera de nada", aseguró Trump, quien cómodo con su audiencia, decidió votar entre los agentes si debía llamar a su rival Joe Biden, "adormilado Joe" o "Joe el lento".

"No es broma, estamos hablando de la Presidencia. Kim Jong-un (líder norcoreano), Vládimir Putin (Rusia) y Xi Jinping (China) no están adormilados", aseguró Trump.