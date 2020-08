Teichmann y Brady avanzan a la final de torneo WTA de Lexington

La suiza Jil Teichmann y la estadounidense Jen Brady jugarán este domingo la final del torneo WTA de Lexington (Kentucky) tras ganar el sábado sus partidos de semifinales.

Teichmann, que busca el tercer título WTA de su carrera, venció en sets corridos de 6-3, 6-2 a la estadounidense Shelby Rogers, quien había eliminado a Serena Williams en cuartos de final.

Por su parte, Brady se impuso a su compatriota Coco Gauff, de 16 años, por 6-2, 6-4 en la otra semifinal.

Teichmann no ha perdido un set en toda la semana en Lexington, que se disputa sin espectadores por el coronavirus. El torneo también es el primero de la WTA en Estados Unidos desde que se suspendió la temporada en marzo por la pandemia.

"No tengo una respuesta de por qué no he perdido ningún set", dijo Teichmann. "Me siento muy bien en la cancha. Me siento tranquila".

Teichmann, número 63 del ranking, ganó el torneo de Praga y el Palermo en 2019.

Será la primera final de la WTA en pista dura para Teichmann y la primera de su carrera para Brady, 49° del escalafón.

- Resultados del sábado en el torneo WTA de Lexington:

Semifinales

Jil Teichmann (SUI) ganó a Shelby Rogers (USA) 6-3, 6-2

Jen Brady (USA) a Coco Gauff (USA) 6-2, 6-4

js/meh/ma