Sam Lowes mantiene el tipo

El piloto británico de Moto2 Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS). EFE/Román Ríos/Archivo

Madrid, 15 ago (EFE).- El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) mantuvo el tipo y se consolidó como el más rápido de Moto2 al término de la tercera sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Austria en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, por delante del australiano Remy Gardner (Kalex) y el español Jorge Martín (Kalex).

Muchos pilotos consiguieron mejorar su registro del primer día al aprovechar esa "franja benévola", en la que no cayó la lluvia y con ello el asfalto mejoró sensiblemente, lo suficiente como para que cambiase por completo el panorama de la clasificación de una jornada a la otra, aunque con un denominador común en ambas, el británico Sam Lowes.

El piloto de Estrella Galicia 0'0 dominó la primera jornada e hizo lo propio en la segunda, en la que fue de los primeros en rebajar su registro personal para lograr un 1:28.877 que le daba más de una décima de segundo de ventaja sobre el español Jorge Martín (Kalex), quien fue uno de los pocos pilotos que se "estancó" y no bajó su tiempo del primer día y bajo del segundo al tercer puesto.

El español Arón Canet (Speed Up), que estaba fuera de la segunda clasificación, se metió a dos vueltas del final en esta, aunque su tiempo fue anulado por Dirección de Carrera, pero aún con la posibilidad de dar un giro más.

En la siguiente vuelta, la última, consiguió su objetivo con el sexto mejor tiempo y puso a Jorge Navarro (Speed Up), que sufrió una caída en la curva uno y no pudo concluir la tercera tanda, al borde de la primera clasificación, decimocuarto, aunque al anular la vuelta del japonés Tetsuta Nagashima (Kalex), subió una posición.

Mejoró notablemente también otro español, Xavier Vierge (Kalex), quien el primer día había sido decimotercero y subió hasta el octavo puesto, con Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) décimo, en tanto que se quedaron fuera de esa segunda clasificación Héctor Garzó (Kalex), decimonoveno, Marcos Ramírez (Kalex), vigésimo segundo, y Edgar Pons (Kalex), vigésimo octavo.