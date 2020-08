Ruíz cree que estar en el Tijuana del argentino Guede lo ayudará a madurar

El entrenador Pablo Guede. EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Tijuana (México), 14 ago (EFE).- El centrocampista del Tijuana Marcel Ruiz, uno de los principales talentos jóvenes de México, reconoció este viernes que fichar con el equipo dirigido por el argentino Pablo Guede lo ayudará a madurar como futbolista.

"Fue un gran oportunidad, me ayudará a madurar. En mi caso es la primera vez que salgo de mi casa, es una experiencia importante tanto para mí como mis compañeros. Fue una decisión que tomé rápido, muy pensada y creo que fue la correcta", dijo en conferencia.

Ruiz, de 19 años, es uno de los futbolistas con más proyección en el país y candidato a conformar el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Previo al Apertura 2020, el Querétaro, al que pertenecía Ruíz, fue vendido por Grupo Caliente, dueño del Tijuana, por lo que Marcel y otros compañeros arribaron a la escuadra fronteriza.

En su primer torneo con Tijuana, Ruíz ha disputado dos de los cuatro partidos, ambos en las últimas dos fechas.

"Pablo es un entrenador que tiene mucha comunicación con los jugadores, siempre se te acerca y estuvo en constante contacto conmigo, platicamos por qué no jugaba y siempre estuve tranquilo en que en algún momento tendría la oportunidad", explicó el centrocampista.

El equipo del norte de México está en la penúltima posición de la clasificación con cuatro puntos, debido a una victoria, un empate y dos derrotas.

"Todos confiamos en la idea del profesor Pablo Guede, mejoramos en el tema ofensivo (en el último partido ante San Luis) tuvimos algunas opciones, falta tirar más a portería. Es cuestión de paciencia, le daremos vuelta a esto", añadió el futbolista oriundo de Yucatán.

Ruíz cree que el Tijuana no marcó en sus últimos tres partidos porque no aprovecharon el talento y la movilidad con la que cuentan en el medio campo.

"Tenemos una media cancha con mucho talento y movilidad, la idea es dominar los partidos, tener la posesión del balón la mayor parte del tiempo y lograr generar superioridad, ir de un lado a otro para lograr poner mano a mano a nuestros extremos y que generar jugadas de gol, falta pulir la idea de juego", expresó.

El equipo de Guede visitará el lunes al León, en la quinta fecha del Apertura. Ruíz sabe que la clave para derrotar a los dirigidos por Ignacio Ambriz será ganarles la posesión de la pelota.

"(León) es un equipo que juega bien con el balón, la clave está en quitárselo, si logramos eso podremos sacar un buen resultado allá; será importante liberar presión tras la perdida para desestabilizar", concluyó.EFE

