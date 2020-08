Racing Point dice que no les sorprende buen rendimiento de Pérez en clasificación en Barcelona

BARCELONA, 15 ago (Reuters) - El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez retornó el sábado al lugar donde estaba, al clasificar cuarto para el Gran Premio de España de Fórmula Uno en su regreso a las pistas tras contagiarse de COVID-19.

Pérez también largó cuarto en Hungría, en la última carrera de F1 que disputó antes de dar positivo por coronavirus y perderse las dos carreras siguientes en Silverstone.

Si bien más de alguno se sorprendió con el buen regreso de Pérez, que se sumó al quinto lugar en la grilla de su compañero de equipo en Racing Point Lance Stroll, para los cercanos a "Checo" esto no fue tan asombroso.

"No realmente", dijo el director del equipo, Otmar Szafnauer, en una videoconferencia. "Se sintió bien consigo mismo casi todo el tiempo. Tuvo dolor de cabeza un día y no podía entender por qué no estaba en el auto en la última carrera".

"Hizo ejercicio en su apartamento mientras estuvo en cuarentena. Así que se mantuvo en forma, se sentía muy bien. No quiero llamarlo asintomático, pero estuvo bastante cerca porque solo tuvo ese síntoma de dolor de cabeza por un día", añadió.

El Circuit de Catalunya, en Barcelona, es la única pista que se utiliza para las pruebas de pretemporada y los pilotos han dado más vueltas ahí que en cualquier otro lugar.

"Fue una clasificación desafiante, pero estoy muy feliz", dijo Pérez. "Hacía mucho calor afuera y hubo cambios en la dirección del viento (...) a lo largo de la sesión (...) Estoy muy contento de que, una vez más, hayamos podido mostrar los puntos fuertes del monoplaza en diferentes condiciones y en un circuito diferente". (Reporte de Alan Baldwin en Londres. Editado en español por Rodrigo Charme)