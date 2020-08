ONG reúne a personas con sus mascotas perdidas en explosión de Beirut

SHOTLIST BEIRUT, LÍBANOAGOSTO DE 2020FUENTE: ANIMALS LEBANONRESTRICCIONES: NO RESALE 1. Travelling dueño del perro reuniéndose con su perro (ed: el video fue filmado por la ONG en los días posteriores a la explosión) BEIRUT, LÍBANO13 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: AFPTV 2. Plano medio Maggie abriendo la jaula3. Primer plano Maggie sacando a uno de los dos gatitos de la jaula (fueron encontrados entre los escombros en el lugar de la explosión)4. Maggie sosteniendo al gatito y diciendo en inglés: "No sé cómo sobrevivieron" 5. SOUNDBITE 1 - Maggie Shaarawi, vicepresidenta de la ONG Animales Líbano (mujer, inglés, 18 seg.): "Nunca imaginé que la gente no vendría y nos diría" oh, estás ayudando a los animales, no a las personas ". Nadie dijo eso. Esta tragedia, fue tan triste que sacó la compasión de todos hacia todos seres vivos y esto es algo realmente hermoso, la gente se unió en tantos frentes" "I’ve never imagined that people would not come and tell us "oh, you’re helping animals, not people". Nobody said that. This tragedy, it was so sad that it brought (out) the compassion in everyone to all living beings and this is something really beautiful, people got united on so many fronts. " 6. Plano medio Pequeño gatito en una jaula7. Primer plano cartel pegado a la jaula que dice en inglés: "Cat # 34, en: 12 de agosto de 2020, gatito encontrado en una maleta en el puerto"8. Plano general Maggie llega al stand de la ONG en el barrio de Tabaris en Beirut, donde los voluntarios se reúnen antes de ir a buscar y rescatar mascotas.9. Travelling Maggie transmite un mensaje en vivo en su teléfono para pedir ayuda y voluntarios mientras filma un tablero con carteles de mascotas desaparecidas.10. Señales de mascotas perdidas, algunas de las señales tienen las palabras "encontrado" escritas en ellas 11. SOUNDBITE 2 - Kamal Khatib, voluntario de la ONG Animales del Líbano (hombre, árabe, 24 seg.): "Nuestro objetivo es reunir a todos los dueños de mascotas con las mascotas perdidas o heridas (ed: después de la explosión). Ya hemos unido a 80 dueños de mascotas con sus gatos y perros y es una sensación increíble verlos reunirse nuevamente. Estas personas saben que han perdido sus casas y lo único que quieren es recuperar a su mascota, este ser vivo que es su último vínculo con su hogar. " 12. Plano de apoyo: Lucky comiendo su comida húmeda 13. Plano de apoyo: Yandi acaricia a Lucky mientras come 14. Plano general reunión de voluntarios, uno explicando a otros dos dónde ir a buscar mascotas15. Plano medio jaulas y comida para mascotas en el suelo. 16. SOUNDBITE 3 - Yandi Sfeir, abogada y dueña de Lucky (mujer, 38 años, árabe, 18 seg.): "Estaba muy angustiada, como si me hubieran quitado algo. Quería a Lucky. Es un ser vivo y es parte de mi familia. Una semana sin él, fue como un infierno." 17. Plano general Yandi abrazando y besando a Lucky18. Primer plano Yandi abrazando y besando a Lucky