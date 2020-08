Ocasio hace guiño a Cardi B ante sugerencia de que se presente a presidenta

La congresista estadounidense de origen puertorriqueño Alexandria Ocasio-Cortez . EFE/EPA/Alba Vigaray/Archivo

Nueva York, 15 ago (EFE).- La congresista estadounidense de origen puertorriqueño Alexandria Ocasio-Cortez hizo un guiño en las redes sociales este sábado a la rapera Cardi B, que le sugirió "presentarse a presidenta" de EE.UU. en el futuro, considerando a ambas "mujeres contra el patriarcado".

Ocasio-Cortez explicó en su cuenta de Instagram que iba a usar ortodoncia y criticó las actuales políticas sanitarias, asegurando que tuvo que "ser elegida al Congreso para poder permitirse un tratamiento dental", tras lo que puso de fondo la canción que hizo famosa a Cardi B, "Bodak Yellow", con la letra "me embolsé (dinero) y me arreglé los dientes".

La rapera de origen dominicano, que ha causado un terremoto con su última y provocativa canción "WAP", sobre el empoderamiento sexual de las mujeres, reaccionó a la alusión de la congresista hispana de Nueva York escribiendo en Twitter: "Más vale que se presente a presidenta cuando cumpla los 35 años".

A lo que Ocasio-Cortez, de 30 años, rápidamente contestó dando un nuevo significado a las expletivas siglas del tema "WAP", que se refieren en inglés a las partes íntimas de la mujer pero también suenan como el nombre de un partido: "Women Against Patriarchy (WAP) 2020" (mujeres contra el patriarcado).

De momento, la congresista está centrada en fomentar el registro de las comunidades latinas de Nueva York en el censo y este sábado estuvo trabajando a pie de calle en los barrios de Queens y El Bronx, en los que menos de la mitad de la población se ha inscrito de cara al cierre anticipado de la campaña el próximo 30 de septiembre.

Líder del ala más progresista de su partido, Ocasio-Cortez, que fue la mujer más joven en ser elegida congresista en EE.UU. en 2018, tiene un gran seguimiento entre la generación "milenial" y aboga por políticas de lucha contra la crisis climático, sanidad y educación universales e impuestos a los millonarios, entre otras cosas.