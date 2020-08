Ministro dice que Brasil intensificará las medidas para combatir el avance de los incendios

Bomberos combaten incendios en las cercanías de la ciudad de Cuiabá en el estado de Mato Grosso (Brasil). EFE/Rogerio Florentino

Río de Janeiro, 15 ago (EFE).- El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, afirmó este sábado que hará una visita la semana próxima al oeste del país para "intensificar los combates a los incendios" que devoran parte del Pantanal brasileño, uno de los principales humedales del planeta.

"La semana que viene, el martes y el jueves, iremos al Pantanal para continuar con el combate a los incendios y contamos con la población para que no hagan nada que pueda aumentar el riesgo de fuegos", dijo Salles en una rueda de prensa durante la ceremonia de reapertura del Cristo del Corcovado, en Río de Janeiro.

El ministro también aseguró que las autoridades brasileñas seguirán trabajando para intensificar las medidas de prevención y combate a los fuertes incendios que castigan y amenazan a los diferentes biomas de Brasil, sobre todo en esta época del año, que coincide con el periodo de sequía en el país.

"El Gobierno ha invertido desde el inicio (de los incendios), organizado con los órganos de fiscalización y los cuerpos de bomberos, en el aumento de los recursos, de infraestructura y equipos" de combate a las llamas, completó Salles.

Datos oficiales muestran que los focos de incendio aumentaron un 240 % en lo que va de año en el Pantanal brasileño con respecto al año pasado, lo que llevó a las autoridades del estado de Mato Grosso do Sul a declarar el estado de emergencia en la zona.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe), la región, que es la mayor planicie de inundación del mundo, registró además en julio sus peores incendios de la historia, en medio de la fuerte sequía que golpea el país sudamericano.

Asimismo, solo en las dos primeras semanas de agosto de 2020 los incendios en el Pantanal ya superaron el total registrado en todo el mes de 2019.

Desde el pasado día 1 fueron detectados 2.578 puntos de calor en la zona, frente a los 1.684 focos contabilizados en todo el mes de agosto del año pasado.

Las llamas igualmente vuelven a amenazar la Amazonía brasileña, donde los incendios aumentaron un 28 % en julio frente al mismo mes de 2019 y despertaron el temor de ambientalistas de que se repita la tragedia vivida el año pasado en el mayor bosque tropical del planeta.

El incremento de los incendios, los más elevados para el mes de julio desde 2017, ha continuado pese a las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro ante la presión internacional tras los devastadores fuegos de 2019 que devoraron parte de la Amazonía.

En junio, el Ejecutivo desplegó un operativo en la región amazónica para evitar los delitos medioambientales, entre ellos la tala indiscriminada de árboles, y un mes más tarde anunció la prohibición por un periodo de 120 días del uso del fuego en la selva, una práctica tradicional para preparar los campos de siembra.

Sin embargo, pese a las preocupantes cifras, el mandatario brasileño volvió a negar esta semana que la Amazonía "arde en fuego" y se quejó de las duras críticas por parte de la comunidad internacional, que pide políticas ambientales más duras.

"Esa historia de que la Amazonía arde en fuego es una mentira y debemos combatir eso con números verdaderos, que es lo que estamos haciendo en Brasil", dijo Bolsonaro durante la II Cumbre Presidencial por la Amazonía, realizada esta semana de forma virtual debido a la pandemia de la COVID-19.

El presidente brasileño abogó además que el mayor bosque tropical del mundo "no se quema" porque "se preserva por si solo" por tratarse de un "bosque húmedo".