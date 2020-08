Marta López se deshace en elogios con su nueva conquista, Efrén Reyero

01/01/1970 Marta López se deshace en elogios con Efrén Reyero cuando salía de trabajar de Mediaset. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 15 (CHANCE)



Todo adjetivo es poco. Marta López no ha escatimado en elogios hacia Efrén Reyero, la persona que le ha devuelto la sonrisa y conquistado su maltrecho corazón tras el varapalo sentimental que sufrió con Alfonso Merlos durante el confinamiento.



"Es maravilloso, es un chico estupendo, guapísimo, un buen amigo y poco más te puedo decir de momento", así definía la colaboradora televisiva al que fuera el primer tronista del arraigado espacio televisivo Mujeres y hombres y viceversa y con el que ha protagonizado un sonoro acercamiento que le ha devuelto el brillo a sus ojos.



Marta, que no tropieza dos veces en la misma piedra, se muestra cauta tras el desengaño amoroso que sufrió con Alfonso Merlos. España entera y parte del extranjero fuimos testigos de cómo el periodista la dejaba públicamente tras protagonizar un escándalo de dimensiones épicas que puso la sal que le faltaba al confinamiento. Alexia Rivas se coló en su salón, mientras el murciano hacía una colaboración en el programa de su amigo Javier Negre, haciendo evidente la infidelidad hacia Marta, según la versión de está. O que él, habiendo dejado previamente a la ex gran hermana, había comenzado una nueva relación, según la de él. Fuera lo que fuese, la colaboradora televisiva inicia esta nueva etapa de su vida sentimental con pies de plomo y asegura respecto a su nueva conquista: "No somos pareja, estáis equivocados. Simplemente hay un cariño especial, una atracción bonita y ya está".



Pero aunque se muestre reacia a etiquetar a Efrén como novio, no puede negar la mayor y una sonrisa pícara se le escapa al comentarle que son los inicios de algo bonito. "Exacto, correcto", contestaba como una niña con zapatos nuevos a la salida de Mediaset cuando le preguntaron si algo había pasado entre ellos.



Una imagen vale más que mil palabras y la de Marta revela que Alfonso, ahora que parece que ha vuelto a la soltería tras poner fin a su relación con Alexia, forma parte del pasado. Pero ¿estamos ante una nueva historia de amor? Confiamos en ser testigos de si estos elogios de los incios que Marta dedica a Efrén se consolidan en un noviazgo.