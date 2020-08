Los turoperadores alemanes comienzan a cancelar operaciones en las Baleares

Varios turistas comprueban sus vuelos este sábado en el aeropuerto de Mahón, en Menorca. EFE/David Arquimbau Sintes

Madrid, 15 ago (EFE).- Los turoperadores alemanes han comenzado a cancelar los viajes programados a las islas Baleares, ha apuntado este sábado la Asociación Alemana de Turismo (DRV), tras la decisión del gobierno alemán de incluir a toda España, salvo las islas Canarias, en la lista de zonas de riesgo por los brotes de covid-19.

La posibilidad de un tramo final del verano sin apenas turistas alemanes ha activado una nueva alerta roja en el sector, que sobrevive raquítico a causa de las restricciones a causa de la pandemia y ya sufrió un varapalo similar hace semanas con la decisión del Reino Unido de establecer cuarentena obligatoria para los viajeros procedentes de España.

El Ministerio alemán de Exteriores ya puso a finales de julio a Aragón, Cataluña y Navarra en su lista de territorios dudosos para hacer turismo.

Finalmente, la multiplicación de brotes ha llevado a aquel país a desaconsejar los viajes no esenciales a España, incluidos los de las islas Baleares, el destino "top" para los germanos y que en principio será el que encajará peor este duro golpe.

Tras conocerse las primeras cancelaciones, la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, ha augurado que la recomendación del Gobierno alemán de no viajar a España va a convertir en "nulas o escasas" las llegadas a la isla de turistas germanos.

A pesar de ello, y de que el ministro de Sanidad germano ha recordado este sábado que todos los turistas que regresen de sus vacaciones en España tendrán a partir de ahora la obligación de pasar una cuarentena de 14 días si no tienen un test con resultado negativo, el Govern balear ha abogado por no dar por perdida la temporada y "recuperar tan pronto como sea posible los corredores seguros" con Alemania.

Frente a la reacción de la administración balear, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha considerado una garantía de seguridad sanitaria que países como Alemania excluyan a Canarias de su recomendación de no viajar a España, lo que espera que a su vez reactive la llegada de británicos a estas islas.

Por lo de pronto, el aeropuerto de Palma ha mantenido este sábado operativos los 155 vuelos programados este sábado, tanto de llegada como de salida, con distintas ciudades de Alemania, pero las perspectivas del sector turístico son que se producirán cancelaciones.

El mercado alemán, que aportaba antes de la pandemia entre 9 y 10 millones de viajeros al año, desplazó en junio a solo 33.740 compatriotas, un 97,4 % menos que en el mismo mes de 2019.

El dato, el último oficial computado en la estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) de Turespaña, situó al país germano como el segundo país tras Francia en número de visitantes, ante la debilitada entrada de británicos.

España es tradicionalmente el primer destino internacional de los alemanes. Solo a Baleares llegaron el año pasado 4,54 millones de visitantes (un 2,5 % menos en tasa interanual) de los 13.680.923 turistas internacionales (1,2 % menos).

Turespaña avanzó esta semana que la ocupación aérea para agosto de los principales mercados de origen refleja en su previsión caídas superiores al 50 % en tasa interanual, entre ellos, claro está, Alemania, desde donde se preveía la llegada por aire de 841.889 turistas, un 51,7 % menos que en agosto del año pasado.

LOS TUROPERADORES ALEMANES ECHAN EL CIERRE

El sector turístico, que prevé cancelaciones por esta decisión, ha conocido este mismo sábado que todos los turoperadores alemanes cancelan sus viajes organizados a Baleares, según la Asociación Alemana de Turismo (DRV).

El turoperador alemán TUI ha cancelado todos sus viajes organizados a España hasta el 24 de agosto.

"Con gran pesar cancelamos todos los viajes organizados de forma inmediata", asegura en un comunicado el mayor turoperador del mundo.

La empresa ofrece cambios de destino a quienes aún no han comenzado sus vacaciones ya reservadas, así como adelantar el regreso a los viajeros alemanes que se encuentran con alguno de sus paquetes vacacionales en España.

El grupo turístico alemán TUI tuvo una pérdida neta atribuida de 2.316,6 millones de euros en los tres primeros trimestres de su ejercicio 2019/2020, siete veces más que un año antes, debido a las restricciones de viajes por la pandemia.

EL OCIO NOCTURNO, OTRO FRENTE EN PIE DE GUERRA

Otro sector relacionado con el turismo como el del ocio ha reaccionado con contundencia a la decisión del Gobierno y de las autonomías de cerrar discotecas, bares de copas y salas de baile de todo el país para atajar el incremento de casos de COVID-19.

El presidente de España de Noche, Ramón Mas, ha afirmado que el sector llevará a los tribunales el asunto, al tiempo que ha exigido un rescate a las comunidades autónomas.

"Aberración", "falta de diálogo" y "ausencia de un plan" alternativo son parte de las quejas de un sector que supone un 1,8 % del PIB, que genera 200.000 puestos de trabajo y que comprende 25.000 empresas.