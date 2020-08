LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 6AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Sábado 15 de agosto del 2020

PRIMERA PLANA

MOR-GEN EMIRATOS-ISRAEL

TEHERÁN — La Guardia Revolucionaria Iraní advirtió que los Emiratos Árabes Unidos sufrirán graves consecuencias por haber acordado hacer la paz con Israel. 300 palabras. AP fotos. ENVIADO

EUR-GEN EEUU-EUROPA-PRESENCIA MILITAR

VARSOVIA — Estados Unidos firma un acuerdo con Polonia para reubicar allí a algunas de sus fuerzas actualmente acantonadas en Alemania. Por Matthew Lee. 280 palabras. AP foto. ENVIADO

ASI-GEN JAPON GUERRA ANIVERSARIO

TOKIO - Japón conmemora el 75to aniversario de su rendición en la Segunda Guerra Mundial, y el emperador Naruhito expresó su “profundo arrepentimiento” en sombríos actos conmemorativos limitados por la pandemia del coronavirus. Por Mari Yamaguchi. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

Con:

ASI-GEN SURCOREA-JAPON ANIVERSARIO: Surcorea ofrece diálogo con Japón en aniversario de guerra

ASI-GEN CORONAVIRUS ASIA

SEÚL — Las autoridades surcoreanas anuncian nuevas medidas de distanciamiento social en el área capitalina donde ha resurgido el coronavirus. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

LATINOAMERICA Y EL CARIBE

AMC-GEN EL SALVADOR-CORRUPCION

SAN SALVADOR - Dos exministros de Defensa de El Salvador, un coronal y el expresidente del conservador partido Arena fueron detenidos por un escándalo sobre estafas contra el Ministerio de Defensa. 340 palabras. ENVIADO

ESTADOS UNIDOS

AMN-CLI EEUU-TORMENTAS

MIAMI - La tormenta tropical Kyle se aleja de la costa oriental de Estados Unidos, mientras la tormenta tropical Josephine seguía su paso lento hacia las islas del Caribe. 200 palabras. ENVIADO

AMN-CLI CALIFORNIA OLA DE CALOR

LOS ÁNGELES - California ordena apagones rotativos por primera desde el 2011 en medio de una feroz ola de calor que está estrechando a su red eléctrica. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

MUNDO

ASI-GEN AFGANISTAN

KABUL - Una mujer que era parte de la delegación negociadora de Afganistán y que había sido parlamentaria en ese país sobrevivió a un atentado. Por Rahim Faiez. 270 palabras. ENVIADO

DEPORTES

DEP-FUT CAMPEONES BARCELONA-HUMILLACION

LISBOA — El análisis “post mortem” por parte de Gerard Piqué fue tan brutal como la humillación sufrida minutos antes por el Barcelona ante el Bayern Múnich. “Un partido horrible, una sensación nefasta”, sentenció el defensa emblemático del Barcelona. “Vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir así por Europa. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, es muy duro. Espero que sirva de algo, el club necesita cambios”. El marcador fue lapidario, un 8-2. Por Rob Harris. 740 palabras. AP foto. ENVIADO

ESPECTACULOS Y CULTURA

AMN-POL EEUU-ELECCIONES-MARGE SIMPSON

LOS ÁNGELES — Marge Simpson tiene un consejo para una abogada de la campaña del presidente Donald Trump: No insultes. Por Lynn Elber. 270 palabras. AP foto. ENVIADO

